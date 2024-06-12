Homem é achado morto dentro de casa e caso é investigado em Nova Venécia

Caso é apurado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Um homem de 51 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Dom José Dalvit, em Nova Venécia, no início da noite de terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, José Marcelo da Silva tinha um trauma na região da cabeça. Aos policiais, uma testemunha relatou que ele havia bebido com outro indivíduo em um bar horas antes, depois os dois foram para o imóvel, onde teriam discutido.

A testemunha disse ainda para a PM que o indivíduo teria confirmado aos vizinhos que matou José Marcelo enforcado com as mãos, depois teria fugido, não sendo mais visto por ninguém. Nenhuma outra pessoa quis falar sobre a morte aos militares. Os policiais localizaram o endereço do suposto autor do crime, mas ele não estava no local.

A Polícia Científica informou que a perícia verificou que, "no exame perinecroscópico, realizado no local do incidente pelo perito criminal, foi verificado que, pelo estado da vítima, tratava-se de uma possível morte natural". O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para a realização do exame cadavérico, que irá apontar de fato a causa da morte.