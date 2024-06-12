Homem é achado morto dentro de casa e caso é investigado em Nova Venécia

Um homem de 51 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Dom José Dalvit, em Nova Venécia, no início da noite de terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, José Marcelo da Silva tinha um trauma na região da cabeça. Aos policiais, uma testemunha relatou que ele havia bebido com outro indivíduo em um bar horas antes, depois os dois foram para o imóvel, onde teriam discutido.
A testemunha disse ainda para a PM que o indivíduo teria confirmado aos vizinhos que matou José Marcelo enforcado com as mãos, depois teria fugido, não sendo mais visto por ninguém. Nenhuma outra pessoa quis falar sobre a morte aos militares. Os policiais localizaram o endereço do suposto autor do crime, mas ele não estava no local.
Já a Polícia Civil informou que, até que a causa da morte seja esclarecida, o caso segue em apuração na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. "Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento”, informou a corporação, em nota.