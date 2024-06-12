Caminhonete e trator batem em rodovia no interior de Jaguaré

Um acidente entre uma caminhonete Nissan Frontier e um trator foi registrado na ES 230, rodovia que liga a cidade de Jaguaré
à comunidade de Fátima, no município, na tarde desta quarta-feira (12). Em imagens recebidas por A Gazeta
, é possível observar os veículos danificados e destroços espalhados pela pista.
Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta com o presidente do Sindicato Rural de Jaguaré, Gedson Saraloli, o motorista da caminhonete não conseguiu fazer uma curva e, por isso, bateu no trator, que pertencia ao sindicato. De acordo com o sindicalista, o condutor da Frontier não era da cidade e não conhecia a rodovia.
Os ocupantes da picape e do trator tiveram apenas lesões leves. As Polícias Militar e Científica, bem como o Corpo de Bombeiros, não foram acionados para a ocorrência.