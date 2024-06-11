Um homem identificado como José Carlos Cardoso dos Santos, de 38 anos, foi preso no fim da manhã desta terça-feira (11), na zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo Ele é suspeito de matar a empregada doméstica Jaciara Cristina Schimidel do Nascimento, de 41, a facadas. O crime aconteceu no dia 26 de maio no bairro Santa Cecília, em Cariacica, na Grande Vitória.
Segundo a Polícia Civil, a representação do mandado de prisão temporária de José Carlos foi feita pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Assim que o Poder Judiciário aceitou o pedido, a equipe policial de Boa Esperança montou uma operação e o localizou.
De acordo com a corporação, José Carlos foi encontrado em uma residência na zona rural de Boa Esperança e não apresentou resistência. Nenhum material ilícito foi encontrado com ele. Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia e será encaminhado ao sistema prisional.
Defesa
O advogado do suspeito, Arthur Borges Sampaio, alegou que o homem agiu em legítima defesa e disse que vai ingressar com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo para derrubar a ordem de prisão.
Suspeito de matar mulher a facadas em Cariacica é preso no Noroeste do ES
O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Segundo a PC, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
Relembre o crime
O corpo de Jaciara foi encontrado pelos próprios filhos, na residência dela, no bairro Santa Cecília, em Cariacica. Uma nora da vítima, que também esteve no local do crime, contou à Polícia Militar, na ocasião, que não conseguia contato com a sogra há dois dias e, por isso, decidiu procurá-la. Ela disse que havia recebido uma ligação de uma mulher que seria irmã do companheiro da vítima, no caso, José Carlos Cardoso.
Segundo narrado à PM, a mensagem na ligação era para que fossem até a residência da vítima porque iriam encontrá-la esfaqueada e, possivelmente, morta. Na época do crime, a reportagem da TV Gazeta esteve no bairro Santa Cecília, onde vizinhos relataram ouvir brigas do casal, inclusive na madrugada do dia 26 de maio. José Carlos fugiu do local e não foi encontrado após o crime.
Segundo o advogado, o cliente alega que matou a doméstica para se defender de agressões sofridas. "No dia do crime, os dois brigaram, tendo Jaciara pegado a faca que depois seria usada no crime", disse na época. Ainda conforme a defesa, durante a discussão, a vítima teria atingido a boca de José Carlos, momento em que ele a teria golpeado duas vezes.