Jaciara Cristina Schimidel do Nascimento, morta em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a Polícia Civil, a representação do mandado de prisão temporária de José Carlos foi feita pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Assim que o Poder Judiciário aceitou o pedido, a equipe policial de Boa Esperança montou uma operação e o localizou.

De acordo com a corporação, José Carlos foi encontrado em uma residência na zona rural de Boa Esperança e não apresentou resistência. Nenhum material ilícito foi encontrado com ele. Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia e será encaminhado ao sistema prisional.

Defesa

O advogado do suspeito, Arthur Borges Sampaio, alegou que o homem agiu em legítima defesa e disse que vai ingressar com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo para derrubar a ordem de prisão.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de matar mulher a facadas em Cariacica é preso no Noroeste do ES

O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Segundo a PC, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.



Relembre o crime

O corpo de Jaciara foi encontrado pelos próprios filhos, na residência dela, no bairro Santa Cecília, em Cariacica. Uma nora da vítima, que também esteve no local do crime, contou à Polícia Militar, na ocasião, que não conseguia contato com a sogra há dois dias e, por isso, decidiu procurá-la. Ela disse que havia recebido uma ligação de uma mulher que seria irmã do companheiro da vítima, no caso, José Carlos Cardoso.

Segundo narrado à PM, a mensagem na ligação era para que fossem até a residência da vítima porque iriam encontrá-la esfaqueada e, possivelmente, morta. Na época do crime, a reportagem da TV Gazeta esteve no bairro Santa Cecília, onde vizinhos relataram ouvir brigas do casal, inclusive na madrugada do dia 26 de maio. José Carlos fugiu do local e não foi encontrado após o crime.