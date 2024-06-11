Dupla arromba farmácia e leva fraldas, leite e bijuterias em Vila Velha

Dois criminosos arrombaram a porta e invadiram uma farmácia em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha , na madrugada desta terça-feira (11). Câmeras de monitoramento flagraram a ação da dupla, que saiu do local levando pacotes de fralda, leite e um display com bijuterias. Além disso, eles abriram a gaveta do caixa. O prejuízo, no total, foi de R$ 3 mil.

As imagens mostram um dos ladrões arrombando a porta de vidro com um pé de cabra. Depois de romper a fechadura, ele entra na farmácia acompanhado de um comparsa. Em menos de dois minutos, eles saem levando os produtos.

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local. Ela apurou que, além dos R$ 3 mil em mercadorias, ainda ficou o prejuízo do conserto da porta. Funcionários também contaram que os roubos por lá são comuns: a farmácia já chegou a ser alvo de bandidos quatro vezes em um único mês.

Insegurança

Outros comerciantes da região reclamam do mesmo problema. Gerente de uma clínica odontológica, Lavinia da Silva Reis relatou à TV Gazeta que só abre a porta quando o cliente chega.

"A gente tem essa insegurança de deixar a porta aberta. A gente tranca, fica sempre fechada" Lavinia da Silva Reis - Gerente

Em uma distribuidora da região, o dono chegou a colocar uma grade como medida de segurança. "A gente colocou para evitar de ter qualquer surpresa durante o expediente. Até o caixa é mais distante da grade, aí se a pessoa quiser tentar algo de ruim, tem mais dificuldade", disse a gerente Natasha Teixeira.

Em nota, a Polícia Militar ressaltou que "realiza policiamento ostensivo constante em todo o bairro Coqueiral de Itaparica, além de desenvolver, de forma estratégica, operações diversas conforme as demandas da região. No entanto, apesar das atividades desenvolvidas, é importante que em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento, o Ciodes (190) seja imediatamente acionado para que a viatura mais próxima siga de forma mais rápida para o endereço da ocorrência, aumentando a chance da PM deter os indivíduos em delito flagrante".