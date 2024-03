Trio assalta farmácia e faz clientes e funcionários reféns na Praia do Canto

Três homens entraram no estabelecimento localizado na Rua Aleixo Netto para tentar roubar o cofre; dois conseguiram fugir e um envolvido foi preso pela polícia no local

Pelo período de aproximadamente uma hora, cerca de 15 pessoas, entre funcionários e clientes, foram reféns por três assaltantes durante o roubo a uma farmácia localizada na Praia do Canto, em Vitória , na noite desta sexta-feira (7).

O trio entrou na Drogaria Pacheco da Rua Aleixo Netto, para tentar roubar o cofre do estabelecimento. Dois deles conseguiram fugir com celulares das vítimas antes da chegada da Polícia Militar, conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.