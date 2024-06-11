Homem morre após levar tiros e ter corpo incendiado em Vila Velha

Um homem ainda não identificado levou tiros e ainda teve o corpo incendiado na noite de segunda-feira (10), no bairro São Torquato, em Vila Velha, em frente à região do Morro da Boa Vista.
A perícia da Polícia Científica identificou seis disparos pelo corpo do rapaz: dois no queixo, dois no peito e dois na cabeça. Em fotos que circularam pela redes sociais, ainda era possível ver uma corda em volta do homem, dando a entender que ele também havia sido amarrado.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foi encontrado um galão com um resto de substância inflamável próximo ao corpo, que estava bem perto de uma
A Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia".
Tensão
Há menos de duas semanas, um jovem de 23 anos foi baleado durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes no Morro da Boa Vista, Houve confrontos em pelo menos dois momentos. No fim, teve apreensão de arma, munições e celulares. Clique aqui para ler mais sobre esse caso.