Vila Velha registra mais confrontos entre PM e criminosos e jovem é baleado

Suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e tentativa de homicídio qualificada e será encaminhado ao presídio após ter alta

Um jovem de 23 anos foi baleado durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes no Morro da Boa Vista, também conhecido como Morro da Bomba, no bairro São Torquato, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (29). Houve confrontos em pelo menos dois momentos. No fim, teve apreensão de arma, munições e celulares.