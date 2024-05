Em Vila Velha

Homem morre e outro fica ferido em mais um ataque a tiros em Jaburuna

Região vem sendo palco de disparos desde a última sexta-feira, resultado da disputa por território na guerra do tráfico de drogas

Homem morto em Jaburuna seria um dos atiradores que chegou em carro preto. (Leitor | A Gazeta)

Um homem morreu e outro ficou ferido após mais um ataque a tiros ocorrido em Jaburuna, Vila Velha. A região vive cenas de guerra, com muitos disparos, desde a última sexta-feira (24). Dessa vez, o caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27): o indivíduo que faleceu seria um dos atiradores, já o ferido, segundo a Polícia Civil, seria uma pessoa em situação de rua.

Para o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a Polícia Civil detalhou que tudo aconteceu por volta de meia-noite e meia. Criminosos armados chegaram em Jaburuna em um carro preto, desceram e começaram a atirar em um homem que estaria em situação de rua.

Traficantes do local revidaram e dispararam contra os invasores. Um deles, que chegou no carro preto, foi atingido e morreu no local. Já o homem em situação de rua, de 27 anos, foi socorrido para um hospital, com ferimento na mão e na coxa. Ninguém foi preso.

Clima de tensão

Na noite do último sábado (25), quatro suspeitos deram um ataque na Rua Jabuticabeira, em Jaburuna. Depois disso, já na madrugada de domingo (26), a Polícia Militar foi até o bairro Ibes, acreditando que os atiradores pudessem ser de lá, e encontrou até uma granada, que precisou ser detonada.

Na sexta-feira (24) também teve ocorrência em Jaburuna, com tiroteios em pelo menos quatro momentos. No fim, uma pessoa foi baleada. Entenda os detalhes abaixo:

O boletim de ocorrência da Polícia Militar começa detalhando que a Força Tática recebeu informações de que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) estariam reunidos e armados, prontos para invadirem o Morro do Jaburuna, controlado pela facção rival, o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Equipes foram até o local e começaram o patrulhamento pela parte de trás do morro. Quando estavam lá, eles ouviram vários disparos vindos da Rua Vasco da Gama.

Os policiais foram na direção dos tiros e, segundo eles, deram de cara com um suspeito que começou a disparar. Neste momento, um confronto começou e o homem armado correu até um local onde havia mais criminosos, dando início a uma nova troca de tiros.

O grupo de suspeitos foi até a Rua Jabuticabeira, onde havia outra patrulha da PM. Lá, aconteceu mais um confronto, até que os criminosos subiram o morro até uma área de mata.

Após os disparos, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/ 190) passou para os militares a informação de que ocupantes de um carro estavam socorrendo um homem baleado. Os policiais acompanharam o veículo até o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde o ferido foi socorrido.

Ele foi atingido no abdômen e levado para o centro cirúrgico. De acordo com os policiais que atuaram na ocorrência, o baleado estava entre os suspeitos que trocaram tiros com os militares.

De acordo com a PM, arma apreendida em Jaburuna estaria com jovem baleado. (Divulgação | PM)

Lá no bairro, nos locais onde os confrontos ocorreram, os policiais apreenderam uma pistola com mira laser, munições, drogas, rádios comunicadores e cápsulas.

A família do homem baleado deu outra versão, dizendo que o jovem não estava armado e que não teve chance para se defender. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

