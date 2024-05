Madrugada de tensão e confronto acaba com um baleado em Vila Velha

Moradores ficaram assustados com o intenso tiroteio na região; tudo começou com a informação de que traficantes rivais iriam dar um ataque na madrugada desta sexta-feira (24)

O início da madrugada desta sexta-feira (24) foi de tensão para os moradores de Jaburuna, em Vila Velha , que tiveram o sono interrompido por intensos tiroteios, que ocorreram em pelo menos quatro momentos. O caso, que começou com uma guerra entre facções rivais, terminou em confronto com a Polícia Militar e um homem baleado.

O boletim de ocorrência da Polícia Militar começa detalhando que a Força Tática recebeu informações de que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) estariam reunidos e armados, prontos para invadirem o Morro do Jaburuna, controlado pela facção rival, o Primeiro Comando de Vitória ( PCV ).

Ele foi atingido no abdômen e levado para o centro cirúrgico. De acordo com os policiais que atuaram na ocorrência, o baleado estava entre os suspeitos que trocaram tiros com os militares.

Lá no bairro, nos locais onde os confrontos ocorreram, os policiais apreenderam uma pistola com mira laser, munições, drogas, rádios comunicadores e cápsulas.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito, de 26 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado e por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Assim que receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".

A corporação completou que as drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística — Balística, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores.