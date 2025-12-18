Home
PF apreende celulares e outros eletrônicos importados ilegalmente no ES

Operação Roaming Py apura venda de celulares e outros equipamentos estrangeiros introduzidos no país sem pagamento de impostos

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:16

Agentes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão em Vila Velha durante operação
Agentes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão em Vila Velha durante operação Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a operação Roaming Py, com o objetivo de apurar um esquema de importação irregular e comercialização de aparelhos eletrônicos de procedência estrangeira. As mercadorias teriam sido introduzidas no país sem o recolhimento dos tributos obrigatórios.

Operação Roaming Py apura venda de celulares e outros equipamentos estrangeiros introduzidos no país sem pagamento de impostos

Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Vila Velha, na Grande Vitória. No local, os agentes buscaram apreender aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos destinados à venda, além de documentos, mídias digitais e materiais que possam auxiliar no aprofundamento das investigações.

Segundo a Polícia Federal, as apurações indicam uma atuação reiterada e estruturada, com o uso de logística internacional para a entrada clandestina das mercadorias no território nacional. As diligências tiveram início após o compartilhamento de provas autorizado pela Justiça em outro procedimento, que revelou negociações para aquisição, transporte e revenda de produtos estrangeiros.

A Polícia Federal realiza a operação Roaming Py

As investigações apontam que os eletrônicos eram adquiridos nos Estados Unidos e enviados ao Brasil por meio de países da fronteira, sem o conhecimento das autoridades aduaneiras. Ainda conforme a PF, os investigados mantinham uma estrutura de comercialização ativa, inclusive por meio de redes sociais, com estoque variável de produtos, o que caracteriza habitualidade e finalidade comercial.

Os suspeitos poderão responder pelo crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. A pena pode chegar a até quatro anos de reclusão, além de multa, considerando o limite máximo e a extensão dos fatos apurados, sem prejuízo de eventual responsabilização por outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.

Operação Roaming Py

O nome da operação é uma alusão ao deslocamento que os equipamentos ilicitamente internalizados fazem do Paraguai até o Espírito Santo.

