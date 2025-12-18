Home
Médico é preso suspeito de importunação sexual durante consulta em Vitória

Adolescente de 17 anos contou que o médico passou as mãos em seus seios e partes íntimas durante uma consulta no PA de São Pedro, em Vitória

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:23

Caio Azevedo Rezende, de 31 anos
Caio Azevedo Rezende, de 31 anos, foi preso por importunação sexual Crédito: Fabrício Christ

Um médico, identificado como Caio Azevedo Rezende, de 31 anos, foi preso suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos durante uma consulta no PA de São Pedro, em Vitória, na noite de quarta-feira (17). A jovem contou o abuso para a mãe, que foi ao local e chamou a Polícia Militar.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que a vítima procurou a unidade de saúde após sentir dores na parte baixa da barriga. Durante atendimento, segundo relatou a adolescente, o médico teria passado as mãos nos seios e em outras partes íntimas dela. A mãe não estava no início da consulta.

Ela falou que ele passou a mãos nos seios dela, nas partes íntimas. Mandou deitar na maca, chegava perto dela, encostava. Depois, ele ficou olhando para mim e eu disse: ‘você sabe o que fez’. E ele não falou nada. Fiquei doida na hora. Colocava a mão na cabeça e gritava

Mãe da jovem

Não será identificada para preservar a adolescente

Ainda conforme a mulher, ela também já teria sido vítima do mesmo profissional há alguns meses, mas não denunciou por vergonha. Ao ver a filha na mesma situação, ficou desesperada.

Polícia Militar foi acionada e o médico levado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por importunação sexual. Na manhã desta quinta-feira (18), ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, ao presídio.

A Prefeitura de Vitória foi procurada e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. A reportagem também tenta contato com o advogado do médico. O espaço segue aberto casa haja manifestação de sua defesa. 

* Com informações de Cris Martinelli e Caíque Verli, da TV Gazeta. 

