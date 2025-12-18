Médico é preso suspeito de importunação sexual durante consulta em Vitória

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:23
Um médico, identificado como Caio Azevedo Rezende, de 31 anos, foi preso suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 17 anos durante uma consulta no PA de São Pedro, em Vitória, na noite de quarta-feira (17). A jovem contou o abuso para a mãe, que foi ao local e chamou a Polícia Militar.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que a vítima procurou a unidade de saúde após sentir dores na parte baixa da barriga. Durante atendimento, segundo relatou a adolescente, o médico teria passado as mãos nos seios e em outras partes íntimas dela. A mãe não estava no início da consulta.
Mãe da jovemNão será identificada para preservar a adolescente
Ainda conforme a mulher, ela também já teria sido vítima do mesmo profissional há alguns meses, mas não denunciou por vergonha. Ao ver a filha na mesma situação, ficou desesperada.
A Polícia Militar foi acionada e o médico levado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por importunação sexual. Na manhã desta quinta-feira (18), ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, ao presídio.
A Prefeitura de Vitória foi procurada e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. A reportagem também tenta contato com o advogado do médico. O espaço segue aberto casa haja manifestação de sua defesa.
* Com informações de Cris Martinelli e Caíque Verli, da TV Gazeta.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o