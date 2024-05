Mulher é morta a facadas dentro de casa em Cariacica

Os filhos da vítima encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar; mulher trabalhava como empregada doméstica

Uma mulher de 42 anos foi encontrada morta dentro de casa na tarde de domingo (26), no bairro Santa Cecília, em Cariacica. Jaciara Cristina Schimidel do Nascimento estava com o corpo marcado por golpes de faca e foi encontrada pelos filhos.