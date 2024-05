Homem é esfaqueado após briga na festa de Conduru em Cachoeiro

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um ônibus no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (26). A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, onde deu entrada no centro cirúrgico.

A Polícia Militar disse que quando chegou ao local, o motociclista – que não teve idade divulgada – estava recebendo atendimento médico e não teve condições de relatar o que aconteceu. O motorista do ônibus, que é da viação Joana D’Arc, responsável pelo serviço de transporte público no município, afirmou aos policiais que a moto seguia no sentido contrário e havia aumentado a velocidade para fazer uma ultrapassagem, mas não houve tempo suficiente para ele desviar, nem para o motociclista voltar para a pista de origem.

O condutor do coletivo foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele não ingeriu bebida alcoólica e, conforme o boletim de ocorrência registrado pela PM, foi liberado. A reportagem não teve mais informações sobre o estado de saúde do motociclista.