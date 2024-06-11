Motorista faz 'strike' em Aracruz, foge até Ibiraçu, bate novamente e é preso

A Gazeta, é possível observar o momento em que um policial corre atrás do homem pelas ruas de Ibiraçu, para detê-lo. Um motorista, que não teve a identidade divulgada, causou uma confusão nas cidades de Aracruz Ibiraçu , no Norte capixaba, após bater e danificar outros veículos. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (11). Em um vídeo recebido por, é possível observar o momento em que um policial corre atrás do homem pelas ruas de Ibiraçu, para detê-lo.

De acordo com as informações recebidas pela Polícia Militar, o condutor, que dirigia um Fiat Siena, teria colidido em outros carros em Aracruz e, logo depois, o motorista teria seguido pela ES 257 em direção a Ibiraçu, onde bate em um Corolla, causando estragos na traseira e portas do veículo. Após bater no Toyota, o motor do Siena falhou, fato que impediu o motorista a seguir em fuga. Pouco depois ele foi contido por populares.

Ao chegar no local, os policiais constataram que o motorista que causou toda a confusão falava frases desconexas. Ele também não sabia dizer para onde ia e de onde teria saído, segundo a PM. Ainda de acordo com a corporação, no momento em que seria abordado, o condutor do Siena tentou fugir correndo, mas caiu e foi detido. No momento em que seria algemado, o homem apresentou resistência e ainda tentou agredir os policiais com socos e chutes.