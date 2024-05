Batida forte

Carro "voa", atinge e destrói portão de casa em Vitória

Acidente aconteceu na curva da Avenida Fernando Ferrari, sentido Ufes, em Goiabeiras; segundo o dono do imóvel, batidas no local são frequentes

Um carro em alta velocidade colidiu com o portão de uma residência na curva da Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória. A batida aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27). Segundo o dono do imóvel, acidentes neste ponto são frequentes e portão e muro já foram atingidos outras vezes.

A Polícia Militar informou, em nota, que, quando os militares chegaram ao local, não localizaram o condutor. A via foi sinalizada antes da chegada da Guarda Municipal.

A Guarda Civil Municipal de Vitória confirmou que uma equipe atendeu a ocorrência de colisão, por volta das 3h10 desta segunda-feira (27), e que, no local, não foi encontrado o condutor ou qualquer passageiro do veículo.

“Conforme descrição dos guardas, o carro teria saído da pista, avançado sobre a calçada e colidido com o portão de uma residência. O acidente foi no sentido Goiabeiras-Centro e chovia no momento da colisão. A equipe tentou contato com moradores, porém, sem sucesso. Os guardas jogaram pó de serra de madeira na faixa 3, próxima à calçada, pois houve derramamento de óleo na pista.”

Ainda segundo a Guarda, o acidente também provocou a quebra da rede de água, sendo necessário acionar a Cesan para efetuar o conserto. O veículo foi removido por guincho para o pátio credenciado.

“A instituição informa, ainda, que, por ser uma via muito movimentada, a presença dos guardas é constante no local.

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran), por sua vez, declarou que vem tomando outras medidas para tentar reduzir a incidência de acidentes no trecho e explicou que o recapeamento da Avenida Fernando Ferrari passou por alteração, acrescentando as legendas "ATENÇÃO, DEVAGAR, 60 KM" antes da curva, sentido Avenida Nossa Senhora da Penha.

“Também foram inseridas tachinhas como alerta ao condutor, além da placa A-2A, que adverte quanto à curva à esquerda e à frente, além de reforço da regulamentação de velocidade de 60 Km/h. Já no sentido Serra, além das legendas citadas e tachinhas, foram inseridos os marcadores de alinhamento que faz o alerta aos condutores do veículo sobre alteração no alinhamento horizontal da via.”

