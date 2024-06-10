Traficante merece pena mais dura ao debochar do sistema penal

Thiago Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Panda Crédito: Redes sociais / MPES / TJES

Não só por se tratar do irmão de Marujo, o bandido que até março era o mais procurado do Espírito Santo , mas sobretudo por acender o alerta sobre quantos outros criminosos que fazem uso da tornozeleira poderiam estar na mesma situação no Estado. Dá a sensação de que é fácil descumprir as normas da prisão domiciliar.

Mas, no caso de Panda, ele foi encontrado dias depois a perda do sinal... nas redes sociais, como tinha mostrado anteriormente a colunista . Nos stories do Instagram ele apareceu, ao lado de um comparsa, fumando o que parece ser um cigarro de maconha. Com maior naturalidade. Uma imagem que soa como um deboche a qualquer autoridade. E ao próprio Estado.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) esteve imediatamente a postos para atualizar o pedido de prisão, com a inclusão das informações obtidas nas redes sociais. O criminoso descumpre a medida de monitoramento eletrônico, um benefício concedido a ele após a Justiça acatar a alegação de que ele estaria “extremamente debilitado em decorrência de doença grave e, por esse motivo, incapacitado de permanecer no cárcere”. Como o próprio MPES alegou na ocasião, o sistema prisional precisa demonstrar a incapacidade de fornecer o adequado tratamento médico.

A saúde é um direito constitucional de todos, mas uma pessoa sob a tutela da Justiça que adquire um benefício para cuidar dela precisa cumprir as regras estabelecidas.

Esse episódio, no qual o escárnio de um criminoso acaba manchando o sistema penal, é razão não somente para o retorno à prisão preventiva, que se mostra mais que necessária, como também para aumento de pena, quando for a julgamento.