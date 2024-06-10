Tornozeleiras do ES: 222 equipamentos perderam sinal e presos desapareceram

Monitoramento Crédito: Arte - Sabrina Cardoso

Correção Após a publicação, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) procurou a coluna para informar o número de tornozeleiras ativadas nos últimos 12 meses até o dia 6 de junho: 1.374. Esse número não havia sido repassado anteriomente pela Secretaria. O cálculo publicado levou em conta o número de tornozeleiras ativas até a última quinta-feira, dia 06, que é de 774 equipamentos. Porém, com o novo dado informado agora pela secretaria, os cálculos foram refeitos considerando as ativações no período. Assim, o número de equipamentos desativados por falta de sinal continua o mesmo, 222, mas percentualmente o dado de tornozeleiras que não se sabe o paradeiro muda de quase 30% para 16,15%. O texto e o título foram corrigidos.

Após a publicação, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) procurou a coluna para informar o número de tornozeleiras ativadas nos últimos 12 meses até o dia 6 de junho: 1.374. Esse número não havia sido repassado anteriomente pela Secretaria. O cálculo publicado levou em conta o número de tornozeleiras ativas até a última quinta-feira, dia 06, que é de 774 equipamentos. Porém, com o novo dado informado agora pela secretaria, os cálculos foram refeitos considerando as ativações no período. Assim, o número de equipamentos desativados por falta de sinal continua o mesmo, 222, mas percentualmente o dado de tornozeleiras que não se sabe o paradeiro muda de quase 30% para 16,15%. O texto e o título foram corrigidos.

Um total de 222 tornozeleiras eletrônicas do Espírito Santo perderam o contato com o monitoramento e os presos que as usavam não foram mais localizados. O problema ocorreu entre maio do ano passado até a última quinta-feira (06). Um dos casos envolve o traficante Thiago Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Panda, irmão do criminoso Marujo — Fernando Moraes Pereira Pimenta —, que chegou ao posto de o mais procurado do Estado e que foi preso em março deste ano.

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) responsável pela administração dos presídios capixabas, informou que o Estado contava com 774 equipamentos ativos, ou seja, que permanecem sendo utilizados para monitorar os detentos. Entre maio do ano passado até o último dia 6, foram ativadas 1.374 tornozeleiras. Deste total, 222 tiveram o monitoramento interrompido por ausência de sinal e falta de contato com a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (Dimcme).

Houve tentativas, sem sucesso, de restabelecer o sinal. Também não foram bem sucedidos os contatos telefônicos para fazer com que os detentos comparecessem à central. “Todos os incidentes foram imediatamente comunicados ao juízo responsável pela decisão de monitoramento para adoção das medidas legais”, informou a Sejus por nota.

Outras ocorrências

No mesmo período — últimos doze meses —, foram registradas 352 ocorrências, cerca de 29 por mês, de perda de sinal/comunicação entre o equipamentos de detentos e o sistema de monitoramento. Segundo a Sejus, este tipo de problema pode ocorrer mais de uma vez com uma mesma tornozeleira, em momentos diferentes.

As causas que podem levar ao problema são diversas, e vão desde razões técnicas, ausência de sinal de rede de telefonia móvel, defeito do equipamento, uso inadequado, ou causadas intencionalmente pelo monitorado, utilizando de algum meio para o interrompimento da transmissão do sinal.

“Por esses motivos, quando o sistema acusa ausência de comunicação, é solicitado que o monitorado compareça imediatamente à central de monitoramento para realizar a inspeção do equipamento. E quando não se consegue contato com o monitorado é realizada imediata comunicação ao Poder Judiciário”, explicou a Sejus.

Ocorre que mesmo não transmitindo dados de monitoramento para o sistema, por falta de rede, o dispositivo eletrônico é capaz de gravar, em memória interna, até 30 dias de monitoramento e quando é conectado a uma rede de dados móveis, tais informações são transmitidas à central.

Sistema seguro

“O status do equipamento não estar comunicando, por si só não é um ato grave. A gravidade está no sistema de monitoramento indicando falta de sinal e o monitorado não atender as tentativas de contato para que seja realizada a inspeção no equipamento”, acrescenta a Sejus.

As dificuldades envolvendo o sistema de monitoramento não reduzem, de acordo com o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, a importância do sistema como medida alternativa à prisão. Ele destaca que é possível acompanhar o detento em tempo real, por 24 horas, com delimitação geográfica e até com definição de áreas de exclusão — que não podem ser frequentadas pelo tornozelado, tudo seguindo as recomendações da Justiça.

“É um sistema seguro, que oferece também uma possibilidade de reinserção do preso na sociedade. Muito embora o monitoramento não impeça diretamente o cometimento de delitos, é um sistema que dá subsídio para investigações futuras e pode ocasionar na regressão de regime do usuário que comete algum crime”, observa Pacheco.