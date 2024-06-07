Pedreiro será julgado por assassinato 18 anos após fugir do ES

Crédito: Arte - Sabrina Cardoso

Era manhã de domingo e Daniel Gomes Pereira, 37 anos, passeava de bicicleta com os filhos de 5 e 11 anos, quando foi morto com um tiro nas costas. O disparo foi feito por Amaury Ferrugine, que alimentava uma suspeita, não comprovada, de que a vítima era amante de sua mulher. Após o crime ele fugiu para o Pará, onde recomeçou a vida. Mas foi localizado, preso e após 18 anos se sentará no banco dos réus.

O julgamento está marcado para o próximo dia 14, na comarca de São Mateus, onde o crime aconteceu. O processo ficou anos paralisado até que o denunciado pelo crime fosse detido, o que aconteceu no último dia do ano de 2021.

Amauri se escondeu no interior do Norte brasileiro, onde recomeçou a sua vida em Santana do Araguaia, cidade a 2.252,6 quilômetros de São Mateus. No processo há relatos de moradores que contam que ele atuava na região como pedreiro. Pouco se sabia do seu passado.

Após ser localizado, ele foi preso preventivamente, e transferido para o Estado, onde permanece detido. Com o seu retorno, o processo foi reiniciado.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) aponta “motivo fútil para o crime” e sem que a vítima tivesse como se defender. “A vítima foi atacada de surpresa, atingida pelas costas. Crime motivado por ciúmes. Ele acreditava que sua companheira o estava traindo com a vítima”, relata o texto.

Uma suspeita que não foi comprovada, segundo o MPES. “Embora haja relato de que a esposa do réu o traía com diversos homens, os autos (processo) informam que a vítima não estava entre eles, sendo ainda descrita como uma pessoa pacata e trabalhadora”, é relatado.

O crime foi cometido em via pública. Daniel passeava com as crianças, seguindo para casa, quando foi surpreendido por Amaury. Estava com o filho de 5 anos no quadro da bicicleta no momento em que foi atingido. O disparo foi feito por uma espingarda.

No processo vários advogados fizeram a defesa de Amaury e apontam que ele agiu em legítima defesa, após discutir com a vítima. ”A legítima defesa é claríssima, pois o acusado foi conversar com a vítima, e esta partiu para cima do acusado, no intuito de agredi-lo. Era público e notório que a vítima tinha um caso amoroso com a mulher do acusado, sendo este o motivo do desentendimento”, é relatado no processo.

Mas o MPES contesta esta teoria. “Esta versão não encontra respaldo em qualquer elemento informativo ou probatório, escorando-se unicamente na frágil versão trazida exclusivamente pelo réu”. E acrescenta: “A vítima foi atacada de surpresa, atingida pelas costas”.

O promotor Rodrigo Monteiro, que atua no Tribunal do Júri de São Mateus, observa que para muitos a justiça tardia não é justiça. Mas destaca que às vezes ela tarde por culpa do Estado.