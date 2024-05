Carros estão voando em toda a Grande Vitória, não só na Av. Fernando Ferrari

A imagem de um carro que parece voar em uma curva da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, até atingir em cheio o portão de uma casa é um flagrante desse comportamento irresponsável ao volante, a alta velocidade, e sua consequência mais óbvia, a perda de controle do veículo e a colisão. Felizmente, nesse caso, sem feridos. Tanta sorte que o motorista conseguiu fugir do local.

A câmera de videomonitoramento, que registrou o barulho ensurdecedor da batida, mostrou aquilo que os olhos de quem circula pelas ruas e avenidas da Grande Vitória veem todos os dias: veículos abusando do excesso de velocidade a qualquer hora do dia, desrespeitando a sinalização, furando sinais. E nada acontece para impedi-los.

Para um pedestre, não basta confiar no semáforo vermelho nas vias mais movimentadas: é preciso esperar os carros furarem o sinal para depois colocar o pé na pista. Isso é comum, por exemplo, na Avenida Dante Michelini, em Vitória. Na Fernando Ferrari, cenário do acidente, também. Os carros estão voando pelas ruas, sem que haja algum tipo de fiscalização mais efetiva no dia a dia, para além das blitze de Lei Seca.