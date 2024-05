Leitão da Silva: quem passa pela avenida quer solução, não jogo de empurra

Boca de lobo desnivelada na Avenida Leitão da Silva. Crédito: Ricardo Medeiros

A buscas por respostas pela reportagem de A Gazeta acabou trazendo novamente para a luz do dia um impasse entre as esferas municipal e estadual que, a bem da verdade, se manteve desde a inauguração: quem é o responsável pela manutenção da via?

A reforma da Leitão da Silva foi executada pelo governo do Estado, através do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O próprio órgão já havia informado que a obra teria uma garantia de cinco anos, inclusive a empresa responsável pela obra já foi acionada para tapar buracos em novembro de 2022, mas ao contato da reportagem o DER preferiu não se posicionar sobre isso.

Do outro lado, a Prefeitura de Vitória alega que a via ainda não foi entregue à municipalidade, mas em 2020 uma ação para tapar buracos foi executada pela antiga gestão. E a Cesan, que realiza intervenções para a construção de reservatório de água no alto do São Benedito, afirma que os buracos são tapados diariamente.

É incompreensível que não exista algum tipo de contrato que aponte de quem é a responsabilidade pela avenida, a esta altura do campeonato. Existe mesmo um seguro de cinco anos? Os termos do que foi ajustado entre governo e prefeitura, no início das obras em 2014 ou no fim delas, em 2019, precisam aparecer. Esse jogo de empurra, que não é novidade, só prejudica a população. Os cidadãos têm o direito de saber a quem devem ser direcionadas as cobranças sobre a manutenção da Leitão da Silva.

O cidadão quer resolutividade, seja de quem for. Todos os envolvidos recebem dinheiro dos impostos pagos pela população para solucionar os problemas, não para criar outros.

