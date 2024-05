Trânsito

Desníveis na Leitão da Silva geram impasse entre prefeitura e Estado

Reinaugurada em 2019, avenida é alvo de reclamações por parte de motoristas, mas nem a administração municipal nem a estadual assumem responsabilidade sobre a via

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Quem passa de carro, caminhão ou moto pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória, reclama que as condições da via deixam o trajeto arriscado. A principal reclamação está relacionada a desníveis na pista, principalmente nos trechos onde há tampas de bueiros. A solução para esses problemas, no entanto, esbarra em um impasse entre o governo do Espírito Santo e a Prefeitura de Vitória sobre de quem é a responsabilidade em relação à via.

A reportagem de A Gazeta esteve no local e atestou a existência de desníveis na pista. Alguns deles, em volta dos bueiros, são alvo de críticas, como as do motorista Pablo Peres. "O problema são as tampas de bueiro. A gente precisa ficar desviando delas. Se fossem no meio da pista, pelo menos, mas estão nos cantos, onde passam as rodas dos carros", protesta.

Pablo Peres e o vigilante Diego reclamam de problemas na Avenida Leitão da Silva. (Caio Vasconcelos)

Tem risco de furar um pneu ou acontecer algum acidente, ainda mais para quem é motoboy Diego • Motoboy

Empurra-empurra

Tanto Prefeitura de Vitória quanto governo do Espírito Santo foram procurados para comentar os problemas na pista e quais soluções poderiam ser adotadas. Para entender essa "divisão de responsabilidades" em relação à via, é preciso lembrar que a avenida passou por obras que começaram em 2014 e foram concluídas em dezembro de 2019, tendo sido executadas pela administração estadual.

"A respeito da Avenida Leitão da Silva, a obra foi realizada pelo governo do Estado. Recentemente houve uma intervenção por parte da Cesan, mas solicitamos encaminhar a demanda ao governo do Estado", disse a primeira resposta da Prefeitura de Vitória, ao ser questionada sobre os defeitos na pista.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), vinculado ao governo do Estado, também se pronunciou: "O DER-ES informa que concluiu a obra em 2019 e entregou para a prefeitura".

Após a resposta do DER-ES, a reportagem procurou novamente a prefeitura, que reiterou a responsabilidade do Estado sobre a avenida. "A Prefeitura de Vitória reafirma que a obra não foi recebida pela administração municipal. As irregularidades no pavimento estão sendo provocadas por uma intervenção – em curso – da Cesan. Portanto, por um motivo ou por outro, a resposta é do governo do Estado", reforça a nota da administração municipal.

Mais um contato foi feito com o DER-ES, depois da alegação da prefeitura de não ter recebido a obra, finalizada há quase 5 anos. Por nota, o departamento reafirmou que o trecho já era de competência municipal. "A obra foi executada pelo DER e devidamente entregue em 2019. Favor demandar a prefeitura".

Nesse último contato, a reportagem questionou o DER-ES sobre a possível garantia de 5 anos da obra da avenida – válida, portanto, até dezembro de 2024. Em 2022, o departamento chegou a realizar uma operação tapa-buracos na pista da Leitão da Silva. Na época, o órgão confirmou que o trecho estava sob essa garantia, que teria validade de 5 anos após a entrega. Desta vez, porém, não houve posicionamento a esse respeito.

Impasse não é novidade

Impasses entre os Poderes Executivos do Estado e da Capital não são novidade em relação à Leitão da Silva. Ainda quando estava em andamento, havia divergências sobre detalhes da obra, como a macrodrenagem da região. Em 2018, o DER-ES – que, na época, ainda se chamava Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – tinha o interesse de entregar a reforma da avenida até o final daquele ano. Para isso, tinha o interesse de eliminar o projeto de macrodrenagem no trecho entre as Avenidas César Hilal e Rio Branco, que estava previsto em contrato.

Em 2022, A Gazeta também procurou a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado sobre buracos na pista. Na época, o DER-ES afirmou ter acionado a empresa que executou o serviço, já que a obra estava na garantia. Mesmo assim, as administrações estatual e municipal divergiam sobre de quem seria a responsabilidade sobre a sinalização da via.

As intervenções da Cesan

Apontada pela Prefeitura de Vitória como responsável por intervenções realizadas atualmente na Leitão da Silva, a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) também foi procurada pela reportagem. O gestor de operação e manutenção de Vitória da Cesan, Saulo Lemos, informou que a empresa faz intervenções pontuais na avenida, durante a noite, para a passagem da tubulação que reforçará a distribuição de água no Território do Bem, que passará a contar com um reservatório no alto do São Benedito.

O gestor não informou prazo para conclusão da intervenção, mas disse que as obras já estão em fase de finalização. Ele explicou, também, que todos os dias, por volta das 5 horas, os buracos feitos para a obra são tapados e é passado o asfalto no local. "São intervenções pontuais que a Cesan está fazendo para reforçar o abastecimento da região do Território do Bem para atender toda aquela população com água", disse Saulo Lemos.

A Prefeitura de Vitória também informou que, no momento, as equipes estão recapeando a Rodovia Serafim Derenzi, a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e a Avenida Nossa Senhora da Penha.

"Já foram recapeados 36 quilômetros de vias, no programa AsfaltoVix. Lançado em 2023, o programa prevê recuperar até 160 quilômetros de vias, com investimento de R$ 215 milhões de recursos próprios da Prefeitura de Vitória", disse a prefeitura, por nota.

Linha do tempo da obra na Leitão da Silva

12 DE MARÇO DE 2014: começam as obras, com interdição de uma faixa entre a Avenida Rio Branco e a Rua Constante Sodré. Iniciada no último ano do primeiro governo Renato Casagrande (2011-2014), seria a 1ª intervenção para implantação do BRT (corredor exclusivo para ônibus). Previsão era de que terminasse em julho de 2015.





começam as obras, com interdição de uma faixa entre a Avenida Rio Branco e a Rua Constante Sodré. Iniciada no último ano do primeiro governo Renato Casagrande (2011-2014), seria a 1ª intervenção para implantação do BRT (corredor exclusivo para ônibus). Previsão era de que terminasse em julho de 2015. ATÉ DEZEMBRO DE 2014: Trechos da via, no sentido Maruípe, são interditados e vão sendo liberados a partir da conclusão de trabalhos, como cobertura de galerias e aumento das faixas.





Trechos da via, no sentido Maruípe, são interditados e vão sendo liberados a partir da conclusão de trabalhos, como cobertura de galerias e aumento das faixas. ABRIL DE 2015: em meio à poeira, confusão no trânsito e a reclamações, o governo, agora sob gestão de Paulo Hartung (2015-2018), anuncia nova data para o fim da obra: prevista para julho, a entrega sofreria atraso de seis meses.





em meio à poeira, confusão no trânsito e a reclamações, o governo, agora sob gestão de Paulo Hartung (2015-2018), anuncia nova data para o fim da obra: prevista para julho, a entrega sofreria atraso de seis meses. MAIO DE 2015: criada a Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações (Assemples), para exigir que o cronograma fosse cumprido.





criada a Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações (Assemples), para exigir que o cronograma fosse cumprido. 13 DE MAIO DE 2015: pela 2ª vez, a entrega é adiada: agora, para o final de 2016, em função de novo prazo para a construção de mais galerias.





pela 2ª vez, a entrega é adiada: agora, para o final de 2016, em função de novo prazo para a construção de mais galerias. 1º SEMESTRE DE 2016: é anunciada a licitação da segunda etapa da obra, com custo de R$ 50 milhões. O total de investimentos passa para R$ 100 milhões.





é anunciada a licitação da segunda etapa da obra, com custo de R$ 50 milhões. O total de investimentos passa para R$ 100 milhões. 13 DE FEVEREIRO DE 2016: o governo cancela o BRT, mas as obras atreladas ao corredor exclusivo, como a ampliação da Leitão da Silva, são mantidas.





o governo cancela o BRT, mas as obras atreladas ao corredor exclusivo, como a ampliação da Leitão da Silva, são mantidas. 14 DE FEVEREIRO DE 2016: o DER inicia intervenções para implantação de novas galerias, no trecho da Rua das Palmeiras à Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho.





o DER inicia intervenções para implantação de novas galerias, no trecho da Rua das Palmeiras à Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho. 2 DE AGOSTO DE 2016: segundo o DER-ES, até dezembro daquele ano, a 1ª etapa seria entregue. O fim da 2ª etapa – entre a César Hilal e a Av. Maruípe – é prevista para julho de 2017.





segundo o DER-ES, até dezembro daquele ano, a 1ª etapa seria entregue. O fim da 2ª etapa – entre a César Hilal e a Av. Maruípe – é prevista para julho de 2017. 30 DE NOVEMBRO DE 2016: o término da obra ganha nova data: primeiro semestre de 2018. O governo publica licitação para a segunda etapa. Inicialmente centrada entre a Av. Rio Branco e os Correios, em Itararé, a obra é estendida de ponta a ponta: da Avenida Dona Maria Rosa, em Andorinhas, até a Avenida Beira-Mar.





o término da obra ganha nova data: primeiro semestre de 2018. O governo publica licitação para a segunda etapa. Inicialmente centrada entre a Av. Rio Branco e os Correios, em Itararé, a obra é estendida de ponta a ponta: da Avenida Dona Maria Rosa, em Andorinhas, até a Avenida Beira-Mar. 2º SEMESTRE DE 2017: Conclusão da 1ª etapa, entre a Rio Branco e a Rua Dona Maria Rosa. Início da interdição do trecho entre a Rua Dona Maria Rosa e a Rua das Palmeiras.





Conclusão da 1ª etapa, entre a Rio Branco e a Rua Dona Maria Rosa. Início da interdição do trecho entre a Rua Dona Maria Rosa e a Rua das Palmeiras. JANEIRO DE 2018: a conclusão da obra é adiada pela 4ª vez, para o final de 2018.





a conclusão da obra é adiada pela 4ª vez, para o final de 2018. 27 DE FEVEREIRO DE 2018: o término da obra é adiado pela 5ª vez, agora para 2019.





o término da obra é adiado pela 5ª vez, agora para 2019. SETEMBRO DE 2018: após impasse entre governo e Prefeitura de Vitória, sobre obras de macrodrenagem da César Hilal até a Rio Branco, o DER-ES garante a realização do serviço, mas prazo para término da intervenção passa para junho de 2019.





após impasse entre governo e Prefeitura de Vitória, sobre obras de macrodrenagem da César Hilal até a Rio Branco, o DER-ES garante a realização do serviço, mas prazo para término da intervenção passa para junho de 2019. FEVEREIRO DE 2019: o governador eleito, Renato Casagrande, promete que a obra será finalizada até novembro.





o governador eleito, Renato Casagrande, promete que a obra será finalizada até novembro. 19 DE MARÇO DE 2019: o acesso à avenida pela Rua Dona Maria Rosa é liberado. O trecho estava bloqueado desde o fim de 2017.





o acesso à avenida pela Rua Dona Maria Rosa é liberado. O trecho estava bloqueado desde o fim de 2017. 16 DE JULHO DE 2019: após cinco anos, a avenida tem as seis faixas liberadas para o trânsito.





após cinco anos, a avenida tem as seis faixas liberadas para o trânsito. 10 DE NOVEMBRO DE 2019: Renato Casagrande anuncia a inauguração da avenida, para o dia 24 de novembro.





Renato Casagrande anuncia a inauguração da avenida, para o dia 24 de novembro. 19 DE NOVEMBRO DE 2019: chuvas adiam a inauguração.



chuvas adiam a inauguração. 1º DE DEZEMBRO DE 2019: Avenida Leitão da Silva é inaugurada, após cinco anos de obras.





Avenida Leitão da Silva é inaugurada, após cinco anos de obras. 4 DE NOVEMBRO DE 2020: uma ação para tapar os buracos da via foi realizada. Na época, coube à Prefeitura de Vitória fazer os reparos.





uma ação para tapar os buracos da via foi realizada. Na época, coube à Prefeitura de Vitória fazer os reparos. NOVEMBRO DE 2022: mais uma intervenção para tapar buracos na pista é realizada. Dessa vez, pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Na época, o departamento afirmou ter acionado a empresa responsável pela obra para arcar com a manutenção por causa da garantia.

