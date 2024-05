Produtor rural morre em acidente em secador de café em Rio Bananal

Segundo familiar, Lucimar Arrevabene teria descido no elevador da máquina para realizar uma manutenção no local, quando desmaiou; irmão dele foi socorrê-lo e também passou mal

Um produtor rural, identificado como Lucimar Arrevabene, morreu após se acidentar com uma secadora de café na tarde desta quinta-feira (16), no Córrego Santa Clara, distrito de São Francisco, no interior de Rio Bananal, no Norte capixaba. Segundo apurações da equipe da TV Gazeta com um familiar da vítima, o produtor teria descido no elevador da máquina para realizar uma manutenção no local, quando desmaiou.