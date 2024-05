Motoristas reclamam de remendos e buracos na Norte Sul em Vitória

Como constatado pela reportagem e apontado por motoristas, os problemas na via são mais evidentes pouco antes do Shopping Norte Sul, até a altura do Posto Mirante, já entrando na Serra

Os problemas na via são mais evidentes no trecho que vai das proximidades do Shopping Norte Sul até a altura do Posto Mirante, já na chegada à Serra. Conforme constatou a reportagem de A Gazeta, em ambos os sentidos, a pista tem vários locais com remendos no asfalto e buracos. Também é possível perceber desnivelamento em alguns pontos da via, o que expõe motoristas e motociclistas a riscos. A isso, somam-se eventuais prejuízos financeiros que podem surgir por quebras em peças dos veículos.