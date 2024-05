Lajeado e Estrela

Bombeiros do ES passam a atuar em cidades com nova cheia no RS

Equipe capixaba vai auxiliar em municípios que ficam às margens do Rio Taquari nesta semana; 286 pessoas e 81 animais já foram resgatados pelos militares

Com o aumento no nível da água do Rio Taquari e a previsão de que siga aumentando nesta semana, equipes capixabas do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, enviadas ao Rio Grande do Sul, foram redirecionadas para atuar nos municípios de Lajeado e Estrela —ambas cidades ficam às margens do rio.

Os bombeiros enviados ao Rio Grande do Sul estão completando uma semana em missão na região, auxiliando na busca, resgate e localização de vítimas das enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingem o Estado ao longo do mês de maio. Ao todo, 286 pessoas e 81 animais foram resgatados pelos militares.

Os militares, que fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), foram divididos em quatro equipes nos quartéis de Lajeado e Estrela. Os bombeiros atuaram ao longo do domingo (12), com o auxílio de embarcações a motor, e irão atuar nesta segunda-feira (13). Por conta da previsão de chuvas, o trabalho de busca de vítimas soterradas precisou ser suspenso.

Além dos bombeiros, as cadelas Brisa e Fênix também foram atuar em missão no Rio Grande do Sul para auxiliar na localização de pessoas que foram soterradas ou arrastadas pelas correntezas. Junto à equipe, um comboio com três Estações Portáteis de Tratamento de Água capazes de filtrar 1.500 litros de água foram levados ao Estado sulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há previsão para que as equipes capixabas retornem ao Espírito Santo.

Nesta segunda-feira (13), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que o Estado chegou ao marco de 147 mortes e 127 desaparecidos, além de 806 feridos, decorrentes dos temporais. No total, 447 municípios gaúchos foram afetados com as chuvas que atingem a região.

