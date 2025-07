Em Castelo

Nova espécie de rã é descoberta em parque do Espírito Santo

O animal, batizado de Crossodactylodes alairi, recebeu o nome em homenagem a Alair Tedesco, um guarda que dedicou mais de 30 anos à proteção do Parque Estadual do Forno Grande

Um pesquisador da Universidade Estadual Paulista (Unesp) identificou uma nova espécie de rã, encontrada no Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A descoberta só foi possível após mais de uma década de estudos, envolvendo expedições de campo, análises e até sequenciamento de DNA. >