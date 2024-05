Efeito de céu noturno

'Chão de estrelas', com fibra ótica, vai iluminar deques de São Pedro

Iluminação especial, que será acionada à noite, foi instalada em duas áreas de embarque e desembarque nos píeres da nova orla, em Vitória

Iluminação com fibra ótica vai dar efeito de céu nortuno ao piso dos deques da orla da Grande São Pedro. (PMV/ Divulgação)

Pontos de fibras óticas foram instalados em duas áreas do deque nas obras de reurbanização da Orla Noroeste, na região da Grande São Pedro, para causar o efeito de “chão estrelado”. A iluminação especial, acionada ao cair da noite, ficará nos embarques e desembarques nos píeres da orla.

Para o efeito de céu noturno no chão, foram utilizados 35 quilômetros de fibra ótica dispostos em 35 pontos, com dois projetores cada, segundo a Prefeitura de Vitória. São 3.100 pontos de luz no chão do deque nas áreas – 1.500 metros quadrados – que levam a dois atracadouros, próximos à Praça Dom João Batista, na Ilha das Caieiras.

A fibra usada é um cabo transparente com uma luz de intensa claridade na ponta, recoberta por uma camada de plástico preto, que dá a proteção mecânica necessária. A administração municipal ressalta que não há valor comercial, as fibras utilizadas transmitem apenas luz. Isto é, não transmitem dados, calor e muito menos eletricidade.

Elas estão instaladas abaixo do piso e foram rejuntadas entre as placas do material usado como acabamento. Somente a ponta do plástico transparente e sua capa preta aparecem no piso. São quase imperceptíveis ao olhar durante o dia, pois têm apenas 1,5 milímetro de espessura.

Reurbanização

As obras de reurbanização da Orla da Grande São Pedro, que contempla a reurbanização da orla dos barros São Pedro e Ilha das Caieiras, totalizando 1,16 km, com construção estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, deques, arquibancadas alagáveis, rampas e cinco atracadouros, demanda investimentos de R$ 96.033.385,96, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A área será beneficiada ainda com a construção do Centro de Pescado, anexo do Museu do Pescador, praça do Caboré, queimadores de mariscos, área de manutenção de barcos, praça da quadra, e Rua Viva, implantada na Rua Felicidade Correa dos Santos.

A segunda etapa da Orla da Grande São Pedro, que beneficia as orlas dos bairros Santo André, Redenção, Nova Palestina e Resistência, totalizando 4 quilômetros, aguarda ordem de serviço para início das obras. O contrato já foi homologado.

