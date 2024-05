Após batida de trânsito

Iases vai apurar conduta de agente que destruiu carro de mulher em Cachoeiro

Um vídeo registrou o momento em que o agente socioeducativo acerta o veículo da mulher com um pedaço de madeira, no bairro IBC

Sara Oliveira Repórter

O homem que destruiu o carro de uma mulher com um pedaço de madeira após um acidente, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é agente socioeducativo. Procurado, o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que vai abrir um processo administrativo para apurar a conduta do autor dos golpes, identificado como Sidinei Sella.

"O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informa que está ciente dos fatos e as investigações são de competência da Polícia Civil. Além disso, um processo administrativo será aberto para apurar os fatos e a conduta do agente", informou o instituto, por meio de nota.

Um vídeo registrou o momento em que o agente socioeducativo destrói o carro da mulher, no bairro IBC. De acordo com a dona do veículo, o indivíduo iniciou as agressões após um acidente de trânsito.

A motorista, que preferiu não ser identificada, relatou à reportagem da TV Gazeta Sul que passava em frente ao cemitério do bairro, quando colidiu frontalmente com o homem que saía do local. Segundo a condutora, o indivíduo já saiu do próprio veículo a agredindo verbalmente, cobrando que pagasse o conserto do carro, e, ao solicitar o acionamento da polícia, o homem iniciou os golpes no veículo. Além dos golpes no carro, uma mulher que estava acompanhada do indivíduo também teria a agredido com arranhões.

O que diz o autor dos golpes

Procurado, o agente socioeducativo alegou que adotou a conduta porque a dona do veículo estava nervosa e “não quis aceitar que estava errada”, mas em nenhum momento agrediu a condutora. Sidinei Sella diz ainda que a motorista não deu atenção a ele e a esposa, além de ter xingado a companheira dele.

Sobre o trabalho como agente socioeducativo, o homem diz que estava de folga e nunca respondeu nenhum processo por problemas de conduta no Iases, se tratando de um problema pessoal, já que tinha acabado de enterrar a tia.

Caso é investigado pela PC

A Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a corporação, a condutora, de 30 anos, esteve na 7ª Delegacia Regional do município e registrou um boletim de ocorrência de colisão de trânsito.

“Segundo a declarante, a discussão durou cerca de 15 minutos, após os quais o indivíduo pegou um bastão de madeira do porta-malas do carro e começou a danificar o veículo da declarante. Quando a declarante tentou filmar a ação, a mulher avançou sobre ela com tapas, causando lesões em seu peito. Os agressores então fugiram no Celta. A declarante recolheu um pedaço do bastão de madeira e um relógio dourado deixados no local e entregou à Delegacia”, informou a PCES, por meio de nota.

