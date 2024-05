No campo ou na vida, vale tudo por um gol?

A polêmica em torno do gol do América-MG sobre o Santos pela Série B do Brasileirão expôs um dilema ético com algumas camadas. Muita gente, com razão, lamentou o que seria falta de fair play do atacante do time mineiro que, mesmo diante de um goleiro lesionado, não desperdiçou a chance de fazer um gol.



No Bom Dia ES desta segunda-feira (27), o comentarista e ex-goleiro Paulo Sergio foi uma dessas vozes: "Coisa feia, vamos respeitar o adversário, que se machucou. Não é vencer a qualquer custo, isso pra mim não vale".