Agressões policiais: ninguém pode fazer (in)justiça com as próprias mãos

PM dá tapa em rosto de homem durante abordagem em Cariacica Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

TV Gazeta, resumem como devem ser tratadas as imagens de duas agressões cometidas por policiais militares, em abordagens realizadas na “Chocantes”, “inaceitáveis” e “desprezíveis”. As três expressões usadas pelo secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas , em entrevista à, resumem como devem ser tratadas as imagens de duas agressões cometidas por policiais militares, em abordagens realizadas na Grande Vitória . Os dois episódios ocorreram em uma mesma noite, na última quarta-feira (19), e foram divulgados ao longo da semana passada, por meio de vídeos que registraram a violência desproporcional cometida contra dois homens, rendidos e aparentemente desarmados.

Na sexta-feira (21), foram divulgadas imagens de outra agressão policial – ainda mais violenta –, ocorrida dois dias antes, em São Torquato, Vila Velha . Dessa vez, um homem foi atacado a pauladas. No início do vídeo, o indivíduo aparece agachado. Até que um policial pega um pedaço de madeira e dá quatro golpes, na cabeça e na nuca do rapaz, que se levanta. Já em pé, o homem recebe mais uma paulada no rosto. Depois de parecer falar algo, que não é captado em áudio, o militar bate mais uma vez na vítima, que sai andando. O agente joga o pedaço de madeira no chão e volta para a viatura. Toda a abordagem violenta foi assistida por outro PM, que estava no local.

Não há justificativa para tamanha brutalidade. O que fica ainda mais claro com a informação divulgada posteriormente de que o homem agredido em Cariacica nem chegou a ser levado à delegacia. Não havia nada contra ele durante a abordagem. E ainda que houvesse algum tipo de indiciamento, é imperativo lembrar que não há pena de violência ou qualquer forma de agressão prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Não cabe à polícia e a ninguém querer “fazer justiça com as próprias mãos” – ou, especialmente nesses casos, injustiça. O próprio secretário de Segurança fez questão de ressaltar isso na entrevista: “Não estamos vivendo em países bárbaros, onde a pessoa apanha pelo cometimento de qualquer crime”.

Em relação à agressão ocorrida em Cariacica, a PM informou que a conduta dos militares envolvidos está sendo apurada e acrescentou que o policial autor do tapa foi afastado da atividade operacional e deslocado para funções administrativas, até a conclusão das investigações. Já sobre a ocorrência em Vila Velha, o secretário Eugênio Ricas disse, na sexta-feira (21), que os policiais envolvidos ainda não haviam sido identificados. Também não há informações sobre a vítima.

Desde já, é imprescindível que esses policiais sejam identificados para que tal conduta violenta na abordagem passe por apuração. Se constatado que, de fato, transgrediram a lei, devem ser punidos com o rigor dela, assim como outros criminosos pagam por seus atos. Sempre dentro do devido processo legal, e não por meio de um justiçamento bárbaro.