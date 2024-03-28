PM agride homem e mulher em praça de Domingos Martins; veja vídeo

A Gazeta e afirmou que afastou o policial e vai investigar a denúncia, após analisar as imagens da agressão. O nome do PM que aparece na gravação não foi divulgado. Um policial militar foi flagrado agredindo um homem e uma mulher negros em Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo , na manhã da última quarta-feira (27). A cena foi gravada por um morador e divulgada nas redes sociais. A Polícia Militar foi procurada pela reportagem dee afirmou que afastou o policial e vai investigar a denúncia, após analisar as imagens da agressão. O nome do PM que aparece na gravação não foi divulgado.

No vídeo é possível ver o homem e a mulher sentados em uma escadaria no Centro de Domingos Martins e o policial militar em pé na frente dela gritando "Fala de novo". A mulher então questiona "Vai me bater por quê?". O policial então manda ela calar a boca, dá um tapa no rosto dela e diz: "Aqui ninguém se cria, não".

O rapaz se levanta e o policial militar vai atrás dele, dá um soco em sua barriga e o empurra na escadaria. Após cair e sentar, o homem levanta novamente e o policial manda ele sentar. Após ser novamente empurrado pelo policial na escadaria, o homem diz que não está fazendo nada e questiona a abordagem. "Você me bateu já e eu não fiz nada", diz.

Policial militar deu tapa na cara de mulher e socos em homem em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Leitor A Gazeta

O homem afirma que vai denunciar o policial no Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A mulher complementa, dizendo que o policial é corrupto, mentiroso, e afirmando que a abordagem está filmada. Depois disso, o policial empurra o rapaz novamente, dá socos, chute e até um golpe de "mata-leão". Outro agente chega e os policiais algemam e detêm o homem.

Policial foi afastado

A Polícia Militar foi procurada por A Gazeta e informou que, após analisar a denúncia e as imagens apresentadas, afastou o agente preventivamente das funções. Garantiu ainda que o caso será devidamente apurado pela Corregedoria da corporação.

Afastamentos A PM informou que os dois policiais envolvidos na ocorrência foram afastados das atividades na rua. Veja mais detalhes neste link