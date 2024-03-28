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Tapa e socos

PM agride homem e mulher em praça de Domingos Martins; veja vídeo

Imagens mostram que o policial militar dá tapa na cara de mulher e socos em homem em uma praça do Centro de Domingos Martins

Publicado em 28 de Março de 2024 às 11:40

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 mar 2024 às 11:40
Um policial militar foi flagrado agredindo um homem e uma mulher negros em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã da última quarta-feira (27). A cena foi gravada por um morador e divulgada nas redes sociais. A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta e afirmou que afastou o policial e vai investigar a denúncia, após analisar as imagens da agressão. O nome do PM que aparece na gravação não foi divulgado. 
No vídeo é possível ver o homem e a mulher sentados em uma escadaria no Centro de Domingos Martins e o policial militar em pé na frente dela gritando "Fala de novo". A mulher então questiona "Vai me bater por quê?". O policial então manda ela calar a boca, dá um tapa no rosto dela e diz: "Aqui ninguém se cria, não".
O rapaz se levanta e o policial militar vai atrás dele, dá um soco em sua barriga e o empurra na escadaria. Após cair e sentar, o homem levanta novamente e o policial manda ele sentar. Após ser novamente empurrado pelo policial na escadaria, o homem diz que não está fazendo nada e questiona a abordagem. "Você me bateu já e eu não fiz nada", diz. 
Policial militar deu tapa na cara de mulher e socos em homem em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo
Policial militar deu tapa na cara de mulher e socos em homem em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Leitor A Gazeta
O homem afirma que vai denunciar o policial no Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A mulher complementa, dizendo que o policial é corrupto, mentiroso, e afirmando que a abordagem está filmada. Depois disso, o policial empurra o rapaz novamente, dá socos, chute e até um golpe de "mata-leão". Outro agente chega e os policiais algemam e detêm o homem.

Policial foi afastado 

A Polícia Militar foi procurada por A Gazeta e informou que, após analisar a denúncia e as imagens apresentadas, afastou o agente preventivamente das funções. Garantiu ainda que o caso será devidamente apurado pela Corregedoria da corporação.

Afastamentos

A PM informou que os dois policiais envolvidos na ocorrência foram afastados das atividades na rua. Veja mais detalhes neste link

"O governo do Estado ressalta que não compactua com violência praticada por funcionários públicos de qualquer natureza, seja ela fora ou, especialmente, no exercício da função. Todas as medidas cabíveis relativas ao fato serão tomadas", manifestou a corporação em nota. 

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