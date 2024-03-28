PM é afastado após agredir homem e mulher em praça de Domingos Martins

O afastamento ocorre após a Polícia Militar analisar a denúncia e as imagens apresentadas. A corporação garantiu ainda que o caso será devidamente apurado pela Corregedoria.

"O governo do Estado ressalta que não compactua com violência praticada por funcionários públicos de qualquer natureza, seja ela fora ou, especialmente, no exercício da função. Todas as medidas cabíveis relativas ao fato serão tomadas", manifestou a Polícia Militar em nota.

Policial militar deu tapa na cara de mulher e socos em homem em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Leitor A Gazeta

Na tarde desta quinta-feira (28), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, informou que um segundo policial militar que aparece no vídeo também foi afastado das funções nas ruas e atuará somente nas atividades administrativas.

O caso será apurado por inquérito policial já instaurado. Ao todo, o responsável pelo inquérito tem 40 dias para analisar toda a documentação e pode prorrogar o procedimento por mais 20 dias.

"Quando for concluído, o encarregado do inquérito vai verificar se houve crime militar ou falta disciplinar. Se for concluído crime militar, será encaminhado ao Ministério Público da Polícia Militar. Em caso de transgressão disciplinar será aberto procedimento administrativo na Corregedoria para apuração de falta administrativa. Ou pode ser concluído que os dois casos ocorreram", afirmou o comandante.

Em relação à atitude dos policiais, o coronel explicou que a ação não é a premissa da corporação. "Nunca foi, não é e nunca será o procedimento da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A PM é ordeira, legalista, disciplinar e cidadã que e preza pelo respeito aos direitos humanos", disse. O homem que apanhou do agente foi levado à delegacia onde foi realizado o termo policial e depois liberado. Já a mulher saiu do local logo após o caso.

Policial agrediu homem e mulher

No vídeo é possível ver o homem e a mulher sentados em uma escadaria no Centro de Domingos Martins e o policial militar em pé na frente dela gritando "Fala de novo". A mulher então questiona "Vai me bater por quê?". O policial então manda ela calar a boca, dá um tapa no rosto dela e diz: "Aqui ninguém se cria, não".

O rapaz se levanta e o policial militar vai atrás dele, dá um soco em sua barriga e o empurra na escadaria. Após cair e sentar, o homem levanta novamente e o policial manda ele sentar. Após ser novamente empurrado pelo policial na escadaria, o homem diz que não está fazendo nada e questiona a abordagem. "Você me bateu já e eu não fiz nada", diz.