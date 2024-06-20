Your browser does not support the audio element. Homem é agredido por PM com tapa e chega a cair em abordagem em Cariacica

veja acima). Um homem foi agredido por um policial com um tapa no rosto durante uma abordagem da Polícia Militar na noite de quarta-feira (19). O fato teria acontecido no bairro Prolar, em Cariacica , e imagens de câmera de videomonitoramento mostram uma viatura da corporação parada e ao menos quatro militares ao redor do indivíduo. A gravação mostra o momento da agressão ().

No vídeo é possível observar que o homem está com as mãos para trás enquanto um dos policiais fala, colocando o dedo no peito dele de forma agressiva. Em determinado momento, ainda durante a abordagem, um policial dá um tapa no rosto do homem, que chega a cair no chão e precisa ser levantado após a agressão.

A gravação tem pouco mais de três minutos. Não é possível ver, por exemplo, a chegada dos policiais ao local e o que motivou a abordagem, nem o que dizem os envolvidos. Durante a conversa entre o homem e os policiais, o homem ficou parado em um mesmo lugar, sem gesticular ou tentar fugir. Após alguns minutos de conversa, o militar deu o tapa no abordado.

Após o tapa, a vítima da agressão passou alguns segundos no chão e foi levantada pelo mesmo policial. O homem foi puxado pela camisa e ficou em pé, aparentemente desequilibrado. Segundos depois, ele saiu andando. O vídeo também não mostra o que os policiais fizeram depois ou se o homem abordado foi encaminhado a alguma delegacia.

PM dá tapa em rosto de homem em Cariacica Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para ter mais informações da ocorrência no bairro Prolar, em Cariacica. A reportagem pediu uma fonte das corporações para gravar uma entrevista sobre o assunto.

Por e-mail, A Gazeta perguntou:

O que os policiais militares estavam fazendo naquele local? Havia algum patrulhamento em andamento?



O homem é suspeito de algum crime? Em que circunstâncias ele foi abordado?



Por que um dos policiais deu um tapa nele? Quem são os policiais que aparecem no vídeo?



O homem foi levado para a delegacia?



O que os policiais que participaram da operação dizem a respeito? Todos os policiais, inclusive o autor da agressão, seguem trabalhando normalmente?



Em nota, a Polícia Militar informou que "já tem ciência da ocorrência, bem como também das imagens e abriu procedimento para apurar a conduta dos militares envolvidos na ocorrência". A instituição ressaltou ainda que a formação dos policiais é orientada nos "preceitos dos Direitos Humanos, na postura ética e moral".

Segundo a corporação, o militar foi afastado da atividade operacional e deslocado para funções administrativas, até a conclusão das apurações oficiais. Não foi informado um prazo para o fim da apuração. Apesar do retorno enviado, a Polícia Militar não confirma o local onde ocorreu a abordagem,