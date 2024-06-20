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Em São Benedito

Confronto termina com jovem morto e viatura da PM apedrejada em Vitória

Além da vítima, um suspeito de 24 anos pulou de uma pedra de 10m de altura para tentar fugir da polícia, mas se rendeu logo depois; PM saturou a região do Bairro da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2024 às 21:28

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 21:28

Durante ação policial em São Benedito, em Vitória, os policiais apreenderam munições, drogas, carregadores, pistolas calibre 9mm, rádio comunicadores, entre outros materiais.
Durante ação policial em São Benedito, em Vitória, os policiais apreenderam munições, drogas, carregadores, pistolas calibre 9mm, rádio comunicadores, entre outros materiais. Crédito: Polícia Militar
Um jovem de 18 anos morreu durante um confronto policial no bairro São Benedito, em Vitória, nesta quarta-feira (19) após ser baleado. O comandante geral da Polícia Militar, coronel, Douglas Caus, disse à TV Gazeta que o adolescente identificado como Danilo Marques foi alvejado no tiroteio que começou após militares serem recebidos a tiros na região.
Danilo chegou a ser levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas morreu no centro médico, de acordo com Caus. Na ação, um homem de 24 anos acabou preso após se jogar de uma pedra.
Segundo o coronel, ele caiu de uma altura de cerca dez metros e chegou a apontar a arma para a equipe, mas se rendeu logo depois. Identificado como Marcos Vinícius Oliveira, ele tinha um mandado de captura e prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo,
“Não sei se fugiu da prisão ou não voltou de uma saidinha. Porém, ele foi levado à delegacia e os procedimentos serão realizados”, explicou Caus. Com eles os policiais apreenderam munições, drogas, carregadores, pistolas calibre 9mm e rádios comunicadores (foto acima).

Viatura apedrejada

O coronel explicou ainda que enquanto a equipe socorria Danilo, uma viatura da PM foi apedrejada no Bairro da Penha, em Vitória. O comandante informou que o caso pode ser uma retaliação devido ao confronto em São Benedito. A polícia também está investigando se um princípio de incêndio a um ônibus Transcol, na Praia do Canto, também tem ligação com a ocorrência.
Uma viatura da Polícia Militar foi apedrejada no Bairro da Penha, em Vitória, após o confronto.
Uma viatura da Polícia Militar foi apedrejada no Bairro da Penha, em Vitória, após o confronto Crédito: Reprodução | Redes Sociais
“Estamos aumentando o patrulhamento. Neste momento estamos com o Batalhão de Missões Especiais e Batalhão de Ações com Cães no Complexo da Penha fazendo incursão e patrulhamento durante toda a madrugada. Vamos aumentar o número de viaturas no entorno”, alertou o coronel.
O comandante informou durante atendimento à imprensa na noite desta quarta-feira (19) que Marcos vai responder por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. 
No final da manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Civil informou que o suspeito de 24 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e tráfico de drogas. "Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".
O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.
O corpo do jovem de 18 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregador. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

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