Confronto termina com jovem morto e viatura da PM apedrejada em Vitória

Durante ação policial em São Benedito, em Vitória, os policiais apreenderam munições, drogas, carregadores, pistolas calibre 9mm, rádio comunicadores, entre outros materiais. Crédito: Polícia Militar

TV Gazeta que o adolescente identificado como Danilo Marques foi alvejado no tiroteio que começou após militares serem recebidos a tiros na região. Um jovem de 18 anos morreu durante um confronto policial no bairro São Benedito, em Vitória , nesta quarta-feira (19) após ser baleado. O comandante geral da Polícia Militar, coronel, Douglas Caus, disse àque o adolescente identificado como Danilo Marques foi alvejado no tiroteio que começou após militares serem recebidos a tiros na região.

Danilo chegou a ser levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas morreu no centro médico, de acordo com Caus. Na ação, um homem de 24 anos acabou preso após se jogar de uma pedra.

Segundo o coronel, ele caiu de uma altura de cerca dez metros e chegou a apontar a arma para a equipe, mas se rendeu logo depois. Identificado como Marcos Vinícius Oliveira, ele tinha um mandado de captura e prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo,

“Não sei se fugiu da prisão ou não voltou de uma saidinha. Porém, ele foi levado à delegacia e os procedimentos serão realizados”, explicou Caus. Com eles os policiais apreenderam munições, drogas, carregadores, pistolas calibre 9mm e rádios comunicadores (foto acima).

Viatura apedrejada

O coronel explicou ainda que enquanto a equipe socorria Danilo, uma viatura da PM foi apedrejada no Bairro da Penha, em Vitória. O comandante informou que o caso pode ser uma retaliação devido ao confronto em São Benedito. A polícia também está investigando se um princípio de incêndio a um ônibus Transcol, na Praia do Canto, também tem ligação com a ocorrência.

Uma viatura da Polícia Militar foi apedrejada no Bairro da Penha, em Vitória, após o confronto Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Estamos aumentando o patrulhamento. Neste momento estamos com o Batalhão de Missões Especiais e Batalhão de Ações com Cães no Complexo da Penha fazendo incursão e patrulhamento durante toda a madrugada. Vamos aumentar o número de viaturas no entorno”, alertou o coronel.

O comandante informou durante atendimento à imprensa na noite desta quarta-feira (19) que Marcos vai responder por tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

No final da manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Civil informou que o suspeito de 24 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e tráfico de drogas. "Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".

O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

O corpo do jovem de 18 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.