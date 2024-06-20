Padrasto suspeito de abusar de enteadas na Serra é preso em Boa Esperança

Segundo o delegado George Zan de Santana, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança, o indivíduo foi encontrado trabalhando em um secador de café e havia contra ele um mandado de prisão preventiva por conta do crime.

“Recebemos informações de que o suspeito poderia estar na zona rural de Boa Esperança. Imediatamente realizamos diligências que indicaram que o suspeito estava trabalhando em um secador de café na localidade do Vinte. Sabemos apenas que ele é acusado de abusar de uma enteada de 13 anos, e recai sobre ele a suspeita de abuso sexual das outras duas enteadas, uma de 10 e outra de 04 anos. Os crimes ocorreram na cidade de Serra em outubro de 2023”, explica o delegado.