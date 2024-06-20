Jovem é preso suspeito de envolvimento em tiroteio com morte em Cariacica

Homem é morto e outros seis ficam feridos em tiroteio no bairro Itacibá Crédito: Leitor A Gazeta

A Polícia Civil informou que o mandado foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica e que, após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O nome do suspeito não foi divulgado pela Polícia Civil. A corporação disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Na data do crime, conforme publicado por A Gazeta, seis pessoas haviam sido baleadas e um homem, identificado como Fernando dos Santos Correa, de 34 anos, foi morto durante o tiroteio na região do Morro da Cocada. Entre os feridos, havia uma grávida de 33 anos e um adolescente de 16 anos. Testemunhas contaram aos militares na época que dois homens chegaram dizendo que eram policiais e efetuaram vários disparos em direção às pessoas que estavam no local.