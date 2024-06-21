Mais um caso: PM é flagrado agredindo homem com madeira em Vila Velha

No início do vídeo, o homem aparece agachado. O policial pega um pedaço de madeira e dá quatro golpes, na cabeça e na nuca do rapaz, que se levanta.

Já em pé, o homem recebe mais uma paulada no rosto. O policial olha para os lados e parece falar algo, mas não é possível ouvir. O militar bate mais uma vez no rapaz, que sai andando. O agente joga o pedaço de madeira no chão e volta para a viatura. Outro PM estava no local durante todo o momento da agressão, olhando.

A Gazeta questionou a A reportagem dequestionou a Polícia Militar sobre as imagens, com as seguintes perguntas:

Qual o contexto da abordagem? Realmente aconteceu em São Torquato?

Quem era o homem que aparece sendo agredido? Era suspeito de algo? Foi levado para a delegacia?

O que os policiais que participaram da ação dizem a respeito? Todos os policiais, inclusive o autor da agressão, seguem trabalhando normalmente ou foram afastados?

O que o regimento da PM diz a respeito da atitude do policial?

Um inquérito para apurar o ocorrido foi aberto?

Em nota, a corporação respondeu que "está levantando informações sobre as imagens apresentadas, data, hora e local do fato, bem como se houve registro de ocorrência relacionada às imagens, para ao término do levantamento preliminar instaurar procedimento para apurar a conduta dos envolvidos. A Instituição ressalta que todas as medidas cabíveis relativas ao fato serão adotadas".

O secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, deu entrevista à TV Gazeta sobre esse caso. Ele disse que o policial que deu as pauladas ainda não foi identificado. "É completamente inadmissível. A lei existe para ser cumprida, a lei determina que, na prática de qualquer crime, há uma previsão legal, não há pena de violência aqui no Brasil. A pena no Brasil ou é pena de multa, ou é pena restritiva de direito ou restritiva de liberdade. Por pior que seja o crime que o bandido tenha cometido, o que o policial precisa fazer é prendê-lo, levar para a delegacia, lá o delegado vai fazer o flagrante, e é isso que a gente espera."

"Importante frisar que a maior parte dos nossos policias faz exatamente isso: cumpre a lei, respeita os direitos humanos, por isso nós temos conseguido reduções ano após ano dos números de homicídio e crimes patrimoniais" Eugênio Ricas - Secretário de Estado da Segurança Pública

Ainda de acordo com Ricas, dependendo da conclusão das investigações sobre o caso, o policial que agrediu o homem pode até ser expulso da corporação. "Ele pode sofrer sanções administrativas e inclusive criminais. Ele pode responder e ser penalizado com a suspensão, pode ser demitido da Polícia Militar e ele pode inclusive responder criminalmente. São algumas previsões legais cabíveis. Acredito que qualquer tipo de violência gratuita realizada por um policial tem que ser exemplarmente punida. Nossa PM não compactua com isso."

Tapa no rosto