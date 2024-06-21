Queda no número de homicídios: ES pode comemorar, mas sem baixar a guarda

Policiais civis ocupam morro em Vitória após homicídio: ES registrou queda nas mortes violentas em 2022 Crédito: Sesp/Divulgação

Uma ponta de esperança surge sempre que a queda no número de homicídios é divulgada. Dessa vez, a boa notícia veio do Atlas da Violência 2024. O relatório aponta que o número de mortes violentas no Espírito Santo caiu 8,5% de 2021 para 2022. Foram registrados 1.147 homicídios em 2022, contra 1.253 no ano anterior. Isso significa que 106 vidas foram salvas, entre um ano e outro.

Quando a guerra travada é contra a criminalidade, que está sempre buscando formas de aumentar seu poder, toda vitória precisa ser reconhecida e celebrada. Mas é preciso ir além. O combate à violência não permite trégua. É necessário que a queda nesses indicativos se torne mais ampla e atinja todo o Estado. Afinal, por maior que tenha sido a redução, ainda houve 1.147 vidas perdidas de forma violenta. O equivalente a três mortes por dia e quase 100 por mês.

O Atlas da Violência também traz outros dados que merecem atenção. O Espírito Santo registrou uma taxa de 27,7 homicídios por 100 mil habitantes, a 14ª maior do país, entre 26 Estados e o Distrito Federal – equidistante tanto do topo quanto das últimas posições do ranking. Ou seja, está no meio do caminho para alcançar um resultado ainda mais satisfatório. Também não pode ser tolerado que, das mortes violentas, 580 tenham sido de jovens de 15 a 29 anos, o que representa mais da metade do total (50,5%).

A Gazeta a importância do programa Estado Presente para a queda constante nos índices de homicídios. O investimento em políticas de proteção social, em áreas de vulnerabilidade social, além de oportunidades de emprego e qualificação voltadas ao público jovem, de fato, já demonstra resultados. Mas convém lembrar que as facções criminosas há tempos atuam de forma interestadual. Para enfrentá-las, então, são necessárias estratégias pensadas não apenas localmente, mas também de maneira nacional. O secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas , destacou à reportagem dea importância do programa Estado Presente para a queda constante nos índices de homicídios. O investimento em políticas de proteção social, em áreas de vulnerabilidade social, além de oportunidades de emprego e qualificação voltadas ao público jovem, de fato, já demonstra resultados. Mas convém lembrar que as facções criminosas há tempos atuam de forma interestadual. Para enfrentá-las, então, são necessárias estratégias pensadas não apenas localmente, mas também de maneira nacional.