Dois ônibus são incendiados em noite de tensão em Vitória; veja vídeo

Ainda durante a noite, em atendimento à imprensa, o coronel Douglas Caus, comandante-geral da corporação, disse que a corporação investiga se o confronto e os incêndios têm relação direta.

O primeiro ônibus atacado foi o da linha 103 (Mário Cypreste/ Jardim Camburi), na altura do bairro Praia do Canto . Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou aos policiais que quatro suspeitos entraram no coletivo, atearam fogo e depois fugiram. Ele conseguiu apagar as chamas com o extintor e evitar a queima do coletivo. Depois, seguiu para a Delegacia Regional de Vitória.

Em seguida, mais um acionamento, dessa vez no bairro Maruípe. Os agentes foram até lá e conversaram com o supervisor da empresa. Ele relatou que o ônibus da linha 506 (Terminal Laranjeiras/ Terminal Itacibá) estava passando pela Avenida Maruípe quando um suspeito entrou no veículo, espalhou um líquido inflamável, ateou fogo e fugiu.

(veja no vídeo acima). Ele ficou ferido ao apagar o fogo e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( O motorista, com a ajuda dos passageiros e transeuntes, conseguiu conter o avanço das chamas. Ele ficou ferido ao apagar o fogo e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) até um hospital da Grande Vitória

Na noite de quarta, um confronto entre suspeitos e policiais no bairro São Benedito terminou com um homem morto e outro preso. Depois disso, uma viatura chegou a ser apedrejada, no Bairro da Penha. Confira, abaixo, os detalhes desse conflito.

Sobre o confronto

TV Gazeta que o adolescente identificado como Danilo Marques foi baleado no tiroteio que começou após militares serem recebidos a tiros na região. Um jovem de 18 anos morreu durante um confronto policial no bairro São Benedito, em Vitória, na quarta-feira (19) após ser baleado. O comandante geral da Polícia Militar , coronel, Douglas Caus, disse àque o adolescente identificado como Danilo Marques foi baleado no tiroteio que começou após militares serem recebidos a tiros na região.

Danilo chegou a ser levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), mas não resistiu. Na ação, um homem de 24 anos acabou preso após se jogar de uma pedra.

Segundo o coronel, ele caiu de uma altura de cerca dez metros e chegou a apontar a arma para a equipe, mas se rendeu logo depois. Identificado como Marcos Vinícius Oliveira, ele tinha um mandado de captura e prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo.

Durante ação policial em São Benedito, em Vitória, os policiais apreenderam munições, drogas, carregadores, pistolas calibre 9mm, rádio comunicadores, entre outros materiais Crédito: Polícia Militar

“Não sei se fugiu da prisão ou não voltou de uma saidinha. Porém, ele foi levado à delegacia e os procedimentos serão realizados”, explicou Caus. Com eles os policiais apreenderam munições, drogas, carregadores, pistolas calibre 9mm e rádios comunicadores (foto acima).

Viatura apedrejada

O coronel explicou ainda que, enquanto a equipe socorria Danilo, uma viatura da PM foi apedrejada no Bairro da Penha , em Vitória. O comandante informou que o caso pode ser uma retaliação devido ao confronto em São Benedito.

“Estamos aumentando o patrulhamento. Neste momento estamos com o Batalhão de Missões Especiais e Batalhão de Ações com Cães no Complexo da Penha fazendo incursão e patrulhamento durante toda a madrugada. Vamos aumentar o número de viaturas no entorno”, alertou o coronel.

Uma viatura da Polícia Militar foi apedrejada no Bairro da Penha, em Vitória, após o confronto. Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 24 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já sobre o homem morto, a Polícia Civil disse que "o corpo do suspeito, de 18 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado".