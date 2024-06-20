Dois ônibus são incendiados em noite de tensão em Vitória; veja vídeo

Dois ônibus foram incendiados na noite de quarta-feira (19) em Vitória. Em um dos casos, no bairro Maruípe, o motorista chegou a ficar ferido e precisou ser levado a um hospital. Os ataques aconteceram após um confronto no bairro São Benedito, na Capital, que resultou na morte de um homem que, segundo a Polícia Militar, trocou tiros com os agentes.
Ainda durante a noite, em atendimento à imprensa, o coronel Douglas Caus, comandante-geral da corporação, disse que a corporação investiga se o confronto e os incêndios têm relação direta.
O primeiro ônibus atacado foi o da linha 103 (Mário Cypreste/ Jardim Camburi), na altura do bairro Praia do Canto. Segundo a Polícia Militar, o motorista relatou aos policiais que quatro suspeitos entraram no coletivo, atearam fogo e depois fugiram. Ele conseguiu apagar as chamas com o extintor e evitar a queima do coletivo. Depois, seguiu para a Delegacia Regional de Vitória.
Em seguida, mais um acionamento, dessa vez no bairro Maruípe. Os agentes foram até lá e conversaram com o supervisor da empresa. Ele relatou que o ônibus da linha 506 (Terminal Laranjeiras/ Terminal Itacibá) estava passando pela Avenida Maruípe quando um suspeito entrou no veículo, espalhou um líquido inflamável, ateou fogo e fugiu.
O motorista, com a ajuda dos passageiros e transeuntes, conseguiu conter o avanço das chamas (veja no vídeo acima). Ele ficou ferido ao apagar o fogo e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) até um hospital da Grande Vitória.
Na noite de quarta, um confronto entre suspeitos e policiais no bairro São Benedito terminou com um homem morto e outro preso. Depois disso, uma viatura chegou a ser apedrejada, no Bairro da Penha. Confira, abaixo, os detalhes desse conflito.
Sobre o confronto
Um jovem de 18 anos morreu durante um confronto policial no bairro São Benedito, em Vitória, na quarta-feira (19) após ser baleado. O comandante geral da Polícia Militar, coronel, Douglas Caus, disse à TV Gazeta que o adolescente identificado como Danilo Marques foi baleado no tiroteio que começou após militares serem recebidos a tiros na região.
Danilo chegou a ser levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), mas não resistiu. Na ação, um homem de 24 anos acabou preso após se jogar de uma pedra.
Segundo o coronel, ele caiu de uma altura de cerca dez metros e chegou a apontar a arma para a equipe, mas se rendeu logo depois. Identificado como Marcos Vinícius Oliveira, ele tinha um mandado de captura e prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo.
“Não sei se fugiu da prisão ou não voltou de uma saidinha. Porém, ele foi levado à delegacia e os procedimentos serão realizados”, explicou Caus. Com eles os policiais apreenderam munições, drogas, carregadores, pistolas calibre 9mm e rádios comunicadores (foto acima).
Viatura apedrejada
O coronel explicou ainda que, enquanto a equipe socorria Danilo, uma viatura da PM foi apedrejada no Bairro da Penha, em Vitória. O comandante informou que o caso pode ser uma retaliação devido ao confronto em São Benedito.
“Estamos aumentando o patrulhamento. Neste momento estamos com o Batalhão de Missões Especiais e Batalhão de Ações com Cães no Complexo da Penha fazendo incursão e patrulhamento durante toda a madrugada. Vamos aumentar o número de viaturas no entorno”, alertou o coronel.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 24 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função e tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Já sobre o homem morto, a Polícia Civil disse que "o corpo do suspeito, de 18 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado".
Sobre o ataque aos ônibus, a corporação revelou que "os casos serão investigados por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP) e não há detalhes que possam ser repassados, no momento".