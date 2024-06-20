Como cidades do ES caíram no ranking das 50 mais violentas do país

Central de Controle Operacional de Videomonitoramento da Prefeitura da Serra Crédito: Edson Reis/PMS

Embora Cariacica e Serra ainda figurem na lista das 50 cidades mais violentas do país, a posição dos dois municípios capixabas tem caído nos últimos anos. Estudo de 2005 chegou a apontar a Serra como a cidade mais perigosa do Brasil. Em 2008, o Mapa de Violência dos Municípios Brasileiros colocava o município serrano como uma das cidades com taxa média mais elevada de mortes violentas no país.

O levantamento atual mostra que as duas cidades da Grande Vitória estão nas últimas colocações entre as 50 mais violentas do país, envolvendo municípios com mais de 100 mil habitantes. Cariacica, na 48ª posição, tem taxa de 45 mortes por 100 mil habitantes, enquanto Serra está na 49ª, com taxa de 44,9. Linhares aparece na posição 58, com taxa de 42. Já Vitória apresenta taxa de 28,5, estando na 14ª colocação entre as 26 capitais do país.

O trabalho, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), faz um apanhado dos homicídios ocorridos em 2022, utilizando principalmente dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinam) do Ministério da Saúde.

Em uma publicação complementar ao Atlas, o Retrato dos Municípios Brasileiros, também divulgado na terça-feira (18), os pesquisadores fizeram um recorte por macrorregião e por municípios mais violentos com mais de 100 mil habitantes.

Ao detalhar a situação dos Estados, o estudo aponta que o Espírito Santo apresenta trajetória de redução de mortes violentas intencionais desde 2011 – quando foi instituído o programa Estado Presente –, mas seguiu em 2022 tendo a maior taxa de homicídios estimados da região Sudeste (32,6).

"Em 2019, depois de quatro anos de descontinuidade, houve a retomada do programa, reconhecido pelo Instituto Sou da Paz (2023) como referência nacional em gestão por resultado. Naquele ano, a UF (Unidade da Federação) logrou obter o mais baixo índice da série histórica", diz o estudo.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, os dados do Atlas, do ano de 2022, já apontam uma redução consistente do número de homicídios no Espírito Santo, tirando o Estado do topo da lista de anos atrás.

Sobre Cariacica e Serra ainda aparecerem entre as 50 mais violentas, apesar da queda registrada nos últimos anos, o secretário afirma que o resultado deste ano já é melhor que em anos anteriores, quando as cidades estavam nos primeiros lugares entre as mais violentas do país.

Ricas destaca que os programas estabelecidos pelo Estado Presente têm ajudado, com eixo de proteção social, mapeamento de áreas de vulnerabilidade social e investimentos sociais para dar aos jovens mais oportunidade de emprego e qualificação. Além disso, contribui também o investimento no policiamento e na apuração dos crimes.

Ações em Cariacica

Sobre o resultado de Cariacica, o secretário de Defesa Social, Cláudio Victor, destacou que, desde 2021, o município vem apresentando redução significativa e constante nos números de homicídios a cada ano. E afirmou que uma série de ações realizadas pela administração tem contribuído para o resultado.

Uma delas é a implantação da guarda municipal no final de 2021. Segundo o secretário, o trabalho em conjunto com as outras forças de segurança contribui para a redução de crimes. Ele citou ainda outros investimentos, como cerco inteligente, melhorias no videomonitoramento, botão do pânico e patrulha escolar.

"Apesar da redução, não se comemora enquanto ainda estão acontecendo crimes. Mas a tendência é de redução contínua para assegurar a queda dos altos índices criminais" Claudio Victor - Secretário de Defesa Social de Cariacica

Videomonitoramento é aliado na Serra

Em relação ao cenário da Serra, a Secretaria de Defesa Social (Sedes) informa que o município possui 242 câmeras de videomonitoramento interligadas com Olho Vivo, um dos sistemas de segurança do Espírito Santo. As imagens são monitoradas, durante 24 horas, por agentes da Guarda Civil Municipal em um painel composto por 16 grandes telas na Central de Controle Operacional de Videomonitoramento (CCOV).