Charge volta a viralizar após internauta identificar paisagem em Venda Nova

O “meme do ônibus” voltou a viralizar nas últimas semanas após internautas descobrirem que o cenário existe de verdade e fica aqui, no Espírito Santo. A pedra que um dos personagens vê de dentro do ônibus é inspirada em um penhasco de Venda Nova do Imigrante.

A ilustração retrata dois personagens sentados em lados opostos de um ônibus: um deles contempla uma paisagem cheia de vida, enquanto o outro observa a escuridão de pedras próximas às montanhas. Essa dualidade na visão de mundo das pessoas foi rapidamente reconhecida e explorada por internautas, rendendo diversas adaptações e versões.