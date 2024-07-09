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BR 262

Charge volta a viralizar após internauta identificar paisagem em Venda Nova

A pedra que um dos personagens vê de dentro do ônibus em "O lado bom da vida" é inspirada em um penhasco nas montanhas capixabas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 10:53

“Meme do Ônibus: a paisagem do cartoon existe e fica no ES
“Meme do Ônibus: a paisagem do cartoon existe e fica no ES Crédito: Foto: Reprodução X @JoaoWhite65 / Cartoon: Genildo
O “meme do ônibus” voltou a viralizar nas últimas semanas após internautas descobrirem que o cenário existe de verdade e fica aqui, no Espírito Santo. A pedra que um dos personagens vê de dentro do ônibus é inspirada em um penhasco de Venda Nova do Imigrante.
Criada em 2013, a charge "O lado bom da vida" foi desenvolvida pelo capixaba Genildo Ronchi e tem sido adaptada para uma série de memes dentro e fora do Brasil. Em entrevista para HZ, Genildo Ronchi confirmou a história. “A charge foi criada a partir de uma experiência pessoal minha, mas me inspirei na estrada da BR 262, na altura de Venda Nova do Imigrante”, contou.
A ilustração retrata dois personagens sentados em lados opostos de um ônibus: um deles contempla uma paisagem cheia de vida, enquanto o outro observa a escuridão de pedras próximas às montanhas. Essa dualidade na visão de mundo das pessoas foi rapidamente reconhecida e explorada por internautas, rendendo diversas adaptações e versões.
A repercussão da charge, que rompeu fronteiras, está rendendo frutos até hoje. Além das adaptações em memes, a ilustração inspirou até mesmo um curta-metragem em formato de animação. Em 2022, Genildo Ronchi foi premiado na categoria “Meme do Ano” pelo júri popular do Meme Awards, um reconhecimento que destaca a criatividade e o impacto cultural de sua obra.

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