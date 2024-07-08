Vanessa da Mata fará show gratuito em Vitória no Festival da Baleia

Vanessa da Mata durante show no Fest Gastronomia, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Vitória se prepara para mais uma edição do Festival da Baleia, e este ano promete ser ainda mais especial com a presença confirmada da renomada cantora Vanessa da Mata. O show, que ocorrerá no dia 14 de julho a partir das 20h, na Praia da Guarderia, é totalmente gratuito e faz parte das celebrações que marcam a 7ª edição deste evento ecológico-cultural.

O Festival da Baleia, que integra o calendário oficial de eventos de Vitória, é um momento de grande importância para a conscientização ambiental. Além do show de Vanessa da Mata, a programação inclui diversas atividades voltadas para a preservação da baleia-jubarte e do ecossistema marinho, como educação ambiental, ecosport, atrações musicais e muita diversão para todas as idades.

Edição anterior do Festival da Baleia acontece no dia 5 de junho Crédito: Leonardo Merçon

Preservação e Turismo Sustentável

A observação das baleias-jubarte se tornou uma tradição em Vitória, incentivando a preservação desses mamíferos e celebrando a biodiversidade marinha. Neste período, pesquisadores têm a oportunidade de monitorar a população de baleias, acompanhando sua proximidade e vitalidade, e oferecer educação ambiental para a população.

Não perca essa oportunidade de se conectar com a natureza e apoiar a conservação das baleias-jubarte. Para aqueles que têm interesse em ver as baleias e golfinhos na temporada de 2024, é só entrar no site: www.queroverbaleia.com

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