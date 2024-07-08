Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Projeto ensina indígenas de Aracruz a gravarem sua próprias músicas
Cultura

Projeto ensina indígenas de Aracruz a gravarem sua próprias músicas

Músicos capixabas promovem workshops e oficinas em uma aldeia no projeto “Fortalecendo Tradições: Imersão musical com jovens indígenas"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 20:00

Projeto “Fortalecendo Tradições: Imersão musical com jovens indígenas”
Projeto “Fortalecendo Tradições: Imersão musical com jovens indígenas” Crédito: Reprodução/Instagram/@associacao_aitupaira
Um projeto musical tem feito a diferença em uma aldeia indígena de Aracruz, a Irajá. Com o nome “Fortalecendo Tradições: Imersão musical com jovens indígenas”, músicos capixabas promovem ações, workshops e oficinas com a finalidade de aprofundar os conhecimentos técnicos e teóricos sobre uma carreira no ramo da música.
A primeira edição do projeto, aprovado pela Lei Paulo Gustavo, começou em março e foi promovida pelo estúdio VVS. Ao todo, as imersões acontecem dentro de quatro finais de semana, com previsão de término em agosto. Segundo a cantora Bella Mattar, o objetivo é fazer a gravação de músicas autorais dos jovens tupiniquins.
Projeto “Fortalecendo Tradições: Imersão musical com jovens indígenas”
A primeira edição do projeto começou em março deste ano Crédito: Reprodução/Instagram/@associacao_aitupaira
“Eles têm um grupo chamado Guerreiros e Guerreiras Guararatã. A gente fez um trabalho com 12 jovens da aldeia. Foi a primeira vez que eles se ouviram gravados. O interessante é fazer com que eles despertem esse interesse de perpetuar a cultura deles, de valorização”, contou.
Um dos idealizadores do projeto é o vocalista da banda Macucos, Fred Nery - que também é sócio da VVS. Segundo ele, outras duas gravações foram feitas além das autorais. “Gravamos uma música de trap e outra de MPB no projeto. A gente se surpreendeu muito, até porque eles estão acostumados com instrumentos do congo. Inclusive, faremos um trap congo”, disse. 
HZ também conversou com a îasy Uli, da aldeia Irajá. Para ela, fazer parte do "Fortalecendo Tradições" foi gratificante.
Foi uma experiência muito bacana. Sempre tive o sonho de trabalhar com música e poder falar da minha tradição. Nesse projeto aprendi muita coisa, que mostrou uma parte de mim que eu não conhecia. Foi inesquecível
“Sempre pensamos em gravar o nosso canto. É a nossa história, a nossa vivência como indígena que está gravado nessas letras. Tivemos a oportunidade de gravar quatro faixas, duas autorais e duas que construímos no projeto. Foram duas emoções diferentes”, reforçou.
E um detalhe: não precisava ser artista. Cada jovem teve seu papel no projeto, com funções que passavam desde instrumentistas a produtores musicais. Segundo os organizadores, o intuito era mostrar como funciona uma carreira musical na prática. Além do produto, também foram realizadas algumas formações.
O produtor musical Bruno Signorelli, sócio da VVS, reforça que o trabalho visa na capacitação e formação profissional dos indígenas. "Temos trabalhos de gestão de mídias sociais, de carreira artística. Agora o projeto visa crescer, fazer um intercâmbio com outras aldeias. Estamos inscrevendo o projeto em mais leis de incentivo e procurando mais apoio”.
“Falamos sobre carreira musical, marketing musical, produção, direitos autorais, lançamentos. Também foi instalado na aldeia um estúdio de música. A ideia era fazer com que eles aprendessem a mexer e dar continuidade com o projeto”, completou Bella.

Veja Também

Festival de Itaúnas 2024 terá shows, concurso de música e dança

Festival de Cinema de Vitória terá oficinas com Silvero Pereira e Johnny Massaro

Do samba ao rock: conheça projeto que agita a Praia de Camburi aos domingos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados