Policiais não podem lutar sozinhos na guerra contra o tráfico no ES

A soma de esforços deve estar à altura do desafio que se apresenta. É necessário haver constância de ações. Se não ocorrer uma articulação entre todos os poderes, combater o crime será como enxugar gelo. Os confrontos até cessarão por um tempo, mas logo voltarão a se repetir. Os policiais não podem continuar lutando sozinhos na guerra contra o tráfico. E a população também não pode seguir refém desse terror constante.