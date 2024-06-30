Confronto entre TCP e Primeiro Comando (PCV) gerou noite de terror na Capital

Uma disputa por um território e controle do tráfico de drogas: esse foi o motivo para uma madrugada e manhã de terror em Vitória. Por volta de 1h de sábado (29), traficantes da região do Bairro da Penha e São Benedito tentaram invadir o Morro do Jaburu, margeado pelas avenidas Vitória e Cezar Hilal.
Segundo o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, os invasores eram do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que tem a frente da maior parte do tráfico na Capital e em outras cidades do Estado. O alvo era uma área que hoje é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).
No duelo entre as facções, marcado por pelo menos cinco horas de tiroteio, um homem morreu. Com a baixa, os integrantes do PCV tentaram deixar o morro, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar (PMES), gerando um novo confronto com o dia já amanhecendo. Na nova troca de tiros, mais três suspeitos morreram. Segundo a PM, onze homens foram detidos e 14 armas foram apreendidas, além de carregadores e munições.
No local do confronto, mais de 70 policiais irão reforçar o patrulhamento pelo menos até a próxima segunda-feira (1º). Segundo Douglas Caus, os militares irão adotar postura ostensiva contra os criminosos. "Se os indivíduos trocarem tiros e enfrentarem a Polícia Militar, nossa tropa está extremamente motivada, bem preparada e vai partir para cima desses indivíduos", disse.