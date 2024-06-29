Após confronto, PM apreendeu 14 armas e prendeu 11 suspeitos em Vitória

O confronto registrado na madrugada deste sábado (29) na região do Morro do Jaburu, em Vitória, resultou em 11 pessoas detidas e 14 armas apreendidas. Além das prisões e apreensões, quatro pessoas morreram, sendo uma na troca de tiros entre criminosos, e três pela PM.
Segundo o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, o patrulhamento será reforçado na região, onde mais de 70 homens vão fazer a segurança do local pelo menos até a próxima segunda-feira (1º).
De acordo com a PM, pelo menos nove pistolas, três fuzis, uma submetralhadora e uma espingarda calibre 12 foram apreendidas após o confronto entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que comanda o tráfico no Jaburu, e o Primeiro Comando de Vitória (PCV), oriundo da região do Bairro da Penha, que teria tentado invadir o morro rival.
No embate entre o tráfico, um homem morreu. Já no confronto entre os traficantes e a Polícia Militar, três suspeitos foram alvejados e também morreram. A intensa troca de tiros, que durou quase toda a madrugada de sábado, chegou a paralisar o trânsito na Avenida Vitória, uma das vias de maior movimento da Capital.