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Morro do Jaburu

Ataque entre grupos rivais e confronto com a PM deixam ao menos 4 mortos em Vitória

Durante à noite,  no ataque entre grupos rivais, uma pessoa morreu. Já pela manhã, durante confronto com a PM, três suspeitos foram baleados e morreram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2024 às 12:27

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 12:27

Tiroteio intenso no Morro do Jaburu, em Vitória assustou moradores no entorno da região
Tiroteio intenso no Morro do Jaburu, em Vitória assustou moradores no entorno da região Crédito: Leitor AG
A madrugada de sábado (29) foi de muitos tiros e tensão em Vitória. Tudo teria começado quando criminosos do Bairro da Penha e de São Benedito teriam tentado invadir o Morro do Jaburu. Durante o ataque houve uma troca de tiros entre criminosos na parte alta do morro.  Um homem morreu.
No início da manhã, policiais militares fizeram um cerco ao longo da Avenida Vitória, aos pés do morro e, durante a troca de tiros com a PM, três suspeitos que teriam participado do ataque ao grupo rival foram baleados no momento em que tentavam deixar a região. Os três morreram, sendo que dois corpos caíram de um barranco, em uma área de mata de difícil acesso, onde o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para auxiliar no resgate.  Outros dois suspeitos teriam ficado feridos na ação.
Outros suspeitos desceram algemados. Alguns também usavam roupa camuflada e até uma camisa parecida com o material da Polícia Civil. Ainda pela manhã, segundo a PM, 9 suspeitos foram presos durante a ação.
À noite, o comandante-geral da PMES, Douglas Caus, atualizou os números: no total, 11 pessoas foram detidas e 14 armas apreendidas. Na ocasião, o representante da PM ainda prometeu reforço no policiamento na região para os próximos dias
Suspeito preso após ataque a grupo rival no Morro do Jaburu
Suspeito preso após ataque a grupo rival no Morro do Jaburu Crédito: Leitor AG

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A polícia informou à reportagem da TV Gazeta que os mortos e presos pertencem ao grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas nos bairros da Penha e São Benedito. No início da madrugada desse sábado eles invadiram o morro do Jaburu para atacar traficantes rivais. Moradores disseram que a intensa troca de tiros durou toda a madrugada.
Ainda na manhã de sábado, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, publicou um pronunciamento oficial sobre a operação.
"Na madrugada deste sábado (29), policiais militares receberam a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados na região de Gurigica, Vitória. Durante o deslocamento, as equipes ouviram disparos sendo efetuados do alto do morro do Jaburu. Equipes do BME e Força Tática do 1⁰ Batalhão foram ao local e foram recebidas a tiros. Um indivíduo foi encontrado baleado na Avenida Leitão da Silva. Ele foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O patrulhamento foi intensificado, com o apoio de viaturas da 12ª Companhia Independente. Suspeitos foram baleados, sendo que dois tiveram o óbito confirmado no local. Três fuzis, uma metralhadora, pistolas e munições foram apreendidos. A ocorrência segue em andamento", diz o posicionamento do secretário.
 Já na tarde deste sábado (29), a Polícia Civil confirmou as quatro mortes.
"A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. A ocorrência junto com o material apreendido foi entregue na Delegacia Regional de Vitória e está em andamento no plantão vigente. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante", divulgou a PC.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os quatro corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde serão necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

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