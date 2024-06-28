Fiscalização do Detran|ES flagra condutores de transporte escolar irregulares na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Fiscalização flagra condutores de transporte escolar irregulares na Serra

O transporte escolar irregular foi o alvo de uma operação integrada da equipe de Fiscalização de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran|ES ) no município da Serra , na quarta-feira (26). A ação aconteceu a partir de uma denúncia recebida na ouvidoria do órgão.

A ação ocorreu em três escolas do bairro Barcelona, na entrada do turno da tarde. Na ocasião, 37 veículos de transporte escolar foram abordados pelas equipes, 36 autos de infrações de trânsito foram lavrados, quatro veículos acabaram removidos para o pátio do Detran|ES e tiveram os documentos recolhidos.

Além disso, sete Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) foram lavrados pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) pelo exercício irregular de profissão após transportadores serem flagrados conduzindo o veículo sem os cursos especializados obrigatórios para o transporte escolar.

A operação contou com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, destacou a importância das denúncias de transportes irregulares para a realização das operações.

“Nós fazemos a fiscalização a partir de denúncias, como foi o caso dessa operação. A participação da população é essencial, seja denunciando irregularidades, mas, principalmente, não contratando transportadores irregulares”, disse.

O titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, delegado Maurício Gonçalves, enfatizou o rigor contra quem atua de forma irregular.

“O exercício irregular de qualquer profissão regulamentada por lei é uma contravenção penal. E a profissão de transportador escolar exige formação específica. Portanto, quando encontrarmos algo errado, atuaremos com o rigor da lei”, disse o delegado.

Como denunciar

Caso perceba alguma irregularidade no transporte escolar, basta registrar a denúncia pelo telefone 0800 022 11 17 ou no e-mail [email protected] . É indispensável indicar o local onde ocorre a irregularidade, como o nome da escola, as características do veículo, como a placa, para agilizar o trabalho dos agentes de fiscalização.

Como verificar a regularidade de um transporte escolar:

O primeiro indício de que o veículo pode estar regular é a faixa amarela estampada na lateral com o nome "escolar".

No vidro dianteiro, também é preciso ter o selo de conformidade.

Além disso, existem outros itens de segurança que precisam ser checados antes de escolher o transporte escolar. São eles:

- O condutor deve portar credencial de identificação expedida pelo Detran|ES e dentro da validade;

- O profissional “monitor escolar” é obrigatório para o transporte de estudantes com até nove anos de idade e deve ter credencial de identificação;

- Dentro do veículo, deve haver o Termo de Autorização do veículo;

- Cintos de segurança para as crianças obedecendo à lotação máxima;

- Placa vermelha ou, se for placa Mercosul, com caracteres vermelhos.





Todo condutor de veículo escolar deve ter a habilitação na categoria "D" e estar devidamente cadastrado no órgão de trânsito. Além disso, a cada 12 meses, todos os motoristas relacionados têm o histórico da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) inspecionado. Aqueles que forem reincidentes em uma infração de trânsito gravíssima dentro deste período, ficarão impedidos de exercer a atividade por um ano, conforme o artigo 138 do Código Brasileiro de Trânsito.

Informações podem ser verificadas no site do Detran|ES, através do site detran.es.gov.br/

Todos os transportes escolares no Espírito Santo devem ser vistoriados semestralmente, conforme a legislação de trânsito, e só são liberados se cumprirem as normas estabelecidas.

No site do Detran|ES é possível consultar se o veículo está regular e também se o condutor está apto para desempenhar essa função. Basta clicar aqui , inserir a placa do automóvel e os dados do motorista, como nome ou CPF. Caso a ficha não exista, significa que o veículo é clandestino ou que o transportador não está devidamente autorizado para prestar o serviço.

A regularidade do transporte escolar no Detran|ES garante que o veículo passou por vistorias semestrais e foram verificados equipamentos obrigatórios de segurança do automóvel, como freios, condição dos pneus, registrador de velocidade, cintos de segurança, parte elétrica, entre outros. Além das condições do veículo, o órgão realiza uma análise do profissional, constatando se ele tem histórico de bom motorista e/ou antecedente criminal, assim como do monitor, no caso de quando for exigido o trabalho deste profissional.