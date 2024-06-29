Madrugada e manhã com rajadas de tiros assusta moradores em Vitória

TV Gazeta apurou no local, teria vindo dos bairros da Penha e São Benedito na intenção de tomar a região. Na descida, os suspeitos se depararam com a Um tiroteio intenso foi ouvido na madrugada e manhã deste sábado (29) por moradores de Vitória nos bairros que margeiam a Avenida Vitória, já na proximidade com a Avenida Cezar Hilal, na altura do bairro Bento Ferreira. Os disparos teriam partido do Morro do Jaburu, após um grupo rival, que, segundo a reportagem daapurou no local, teria vindo dos bairros da Penha e São Benedito na intenção de tomar a região. Na descida, os suspeitos se depararam com a Polícia Militar , que fez um cerco ao longo da via municipal.

Já pela manhã, era possível ver várias viaturas da polícia ao logo da avenida. Há relatos de que a Avenida Vitória chegou a ficar fechada durante o cerco policial. Além disso, leitores enviaram imagens de pessoas sendo detidas.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que os tiroteios teriam começado por volta de 1h30 e se estenderam por toda a madrugada, ainda sendo ouvidos às 6h da manhã. Por volta das 5h30, criminosos tentaram fugir pela Avenida Vitória e trocaram tiros com a Polícia Militar. Durante à noite, no ataque do grupo rival, um homem morreu. Na manhã, durante o confronto com a PM, três suspeitos foram baleados e morreram.

Leitores de A Gazeta registraram o som dos disparos e a abordagem feita pelos PMs na região. Os registros podem ser vistos no vídeo acima.

Ainda na manhã de sábado, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, publicou um pronunciamento oficial sobre a operação.

"Na madrugada deste sábado (29), policiais militares receberam a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados na região de Gurigica, Vitória. Durante o deslocamento, as equipes ouviram disparos sendo efetuados do alto do morro do Jaburu. Equipes do BME e Força Tática do 1⁰ Batalhão foram ao local e foram recebidas a tiros. Um indivíduo foi encontrado baleado na Avenida Leitão da Silva. Ele foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O patrulhamento foi intensificado, com o apoio de viaturas da 12ª Companhia Independente. Suspeitos foram baleados, sendo que dois tiveram o óbito confirmado no local. Três fuzis, uma metralhadora, pistolas e munições foram apreendidos. A ocorrência segue em andamento", diz o posicionamento do secretário.

Após o posicionamento do secretário de Segurança, a PM atualizou para três o número de mortos apenas no confronto com a PM.