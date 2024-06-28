Homem invade casa de PM e mantém esposa e filha reféns em Muniz Freire

Dois indivíduos, de 18 e 28 anos, foram presos, em Ibatiba, suspeitos de envolvimento no assalto à casa de um policial militar em Muniz Freire, na Região do Caparaó, na manhã desta quinta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, durante a ocorrência, a esposa e a filha do policial teriam sido rendidas e mantidas reféns. A identidade da dupla não foi informada.

O assalto ocorreu na localidade de Menino Jesus. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, no final da manhã dessa quinta-feira (27), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que a casa de um militar teria sido invadida por um homem armado com uma faca. Equipes foram ao local, mantiveram contato com as vítimas, que confirmaram as informações.

A companheira do militar relatou que estava no quarto dela, quando um homem portando uma faca a rendeu e pegou o celular. Em seguida, o indivíduo foi ao quarto da filha do casal e também roubou o telefone, mediante ameaça.

Material apreendido pela Polícia Civil e Polícia Militar em posse dos dois suspeitos Crédito: Polícia Civil

Posteriormente, elas foram trancadas no banheiro da residência, enquanto o indivíduo roubou os pertences da família. Após roubar algumas joias de ouro e também semijoias, no valor aproximado de R$ 8 mil, ele tentou arrancar do dedo da mulher uma aliança, porém, ao perceber que ficaria machucada, a vítima pediu que ele deixasse que ela mesma retirasse o anel e o entregasse. Após o crime, o indivíduo pulou o muro e fugiu em uma moto.

De acordo com a Polícia Civil, durante os levantamentos, foi possível identificar que a motocicleta utilizada pelos indivíduos estava restrição de furto e roubo, tendo seguido em direção a Ibatiba.

Prisões em Ibatiba

Dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos no mesmo dia em uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Muniz Freire, com o apoio da Polícia Militar, em Ibatiba.

Após receberem informações de que o indivíduo suspeito de ter cometido o assalto estaria no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, as equipes policiais montaram uma campana no local. Ao verem o indivíduo de 28 anos saindo de um imóvel, um cerco foi realizado. O suspeito notou a aproximação das equipes e tentou fugir, mas foi alcançado e preso.

“Ao ser questionado, o suspeito confessou ter praticado o crime e informou ainda que um indivíduo, de 18 anos, havia passado as informações sobre a residência e que o proprietário, um policial militar, não estaria no local durante o dia. Parte do material roubado foi encontrado na casa da irmã do suspeito, de 28 anos”, explicou o titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins.

Com base nessas informações, a equipe se deslocou à residência do indivíduo de 18 anos, também localizada no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba. No imóvel, foram encontrados um revólver calibre 32, oito pés de maconha, um tablete de maconha, munições de calibre 32 e 38, uma balança de precisão e R$ 1.130,00 em espécie. O suspeito não estava em casa no momento, mas foi localizado e detido em um campo de futebol próximo ao imóvel.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Muniz Freire. O indivíduo de 18 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Já o homem de 28 anos foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante uso de arma branca, resistência, desobediência e posse de drogas para consumo próprio.