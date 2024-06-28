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No meio da mata

Jovens são presos após troca de tiros e confronto com a PM em Cariacica

Policiais em patrulhamento flagraram criminosos armados embalando drogas em uma área de mata de Vila Progresso na manhã desta sexta (28)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 jun 2024 às 16:17

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 16:17

Com a dupla a polícia apreendeu drogas, dinheiro, material para embalo e balança de precisão
Com a dupla a polícia apreendeu drogas, dinheiro, material para embalo e balança de precisão Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos após uma troca de tiros com a Polícia Militar no meio da mata em Vila Progresso, Cariacica, na manhã desta sexta-feira (28). Além disso, foram apreendidas drogas, material para embalagem de entorpecentes, balança de precisão e celulares.
De acordo com o comandante da 16ª Companhia Independente, major Monteiro Santos, policiais militares faziam patrulhamento próximo a uma área de mata, conhecida por ser ponto de vendas de drogas.
Os policiais ouviram vozes dentro da mata e entraram para averiguar. Eles encontraram cerca de seis criminosos embalando o material entorpecente. Assim que viram os militares, os homens começaram a atirar.
Segundo o major, os agentes de segurança revidaram os tiros e conseguiram prender um dos criminosos. No local, apreenderam as drogas e o material ilícito.
Com a fuga dos atiradores, os militares solicitaram apoio do Notaer e de outras viaturas, que conseguiram localizar mais um suspeito e prendê-lo.
Os dois foram levados à Delegacia Regional de Cariacica. Eles já têm passagens pela polícia por tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão vigente. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência é que haverá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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