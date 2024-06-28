Jovens são presos após troca de tiros e confronto com a PM em Cariacica

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos após uma troca de tiros com a Polícia Militar no meio da mata em Vila Progresso, Cariacica, na manhã desta sexta-feira (28). Além disso, foram apreendidas drogas, material para embalagem de entorpecentes, balança de precisão e celulares.
De acordo com o comandante da 16ª Companhia Independente, major Monteiro Santos, policiais militares faziam patrulhamento próximo a uma área de mata, conhecida por ser ponto de vendas de drogas.
Os policiais ouviram vozes dentro da mata e entraram para averiguar. Eles encontraram cerca de seis criminosos embalando o material entorpecente. Assim que viram os militares, os homens começaram a atirar.
Segundo o major, os agentes de segurança revidaram os tiros e conseguiram prender um dos criminosos. No local, apreenderam as drogas e o material ilícito.
Com a fuga dos atiradores, os militares solicitaram apoio do Notaer e de outras viaturas, que conseguiram localizar mais um suspeito e prendê-lo.
Os dois foram levados à Delegacia Regional de Cariacica. Eles já têm passagens pela polícia por tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão vigente. Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência é que haverá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.